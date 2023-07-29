https://sputnik-georgia.ru/20230729/krushenie-voennogo-vertoleta-v-avstralii-propali-chetyre-cheloveka-280518843.html

Крушение военного вертолета в Австралии: пропали четыре человека

Крушение военного вертолета в Австралии: пропали четыре человека

В настоящий момент ведется поисково-спасательная операция. Проведение учений приостановлено 29.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-29T12:18+0400

2023-07-29T12:18+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Четверо военных пропали без вести в Австралии в результате крушения вертолета во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre на северо-востоке Австралии, передает телеканал ABC.Вертолет потерпел крушение в пятницу около 22:30 по местному времени (16:30 тбл).Глава Минобороны Австралии Ричард Марлес заявил, что вертолет MRH-90 Taipan осуществлял тренировочную миссию. По его словам, сейчас ведется поисково-спасательная операция. Что касается учений, то они приостановлены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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