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Крушение военного вертолета в Австралии: пропали четыре человека
Крушение военного вертолета в Австралии: пропали четыре человека
В настоящий момент ведется поисково-спасательная операция. Проведение учений приостановлено 29.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-29T12:18+0400
2023-07-29T12:18+0400
2023-07-29T12:18+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Четверо военных пропали без вести в Австралии в результате крушения вертолета во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre на северо-востоке Австралии, передает телеканал ABC.Вертолет потерпел крушение в пятницу около 22:30 по местному времени (16:30 тбл).Глава Минобороны Австралии Ричард Марлес заявил, что вертолет MRH-90 Taipan осуществлял тренировочную миссию. По его словам, сейчас ведется поисково-спасательная операция. Что касается учений, то они приостановлены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, австралия, в мире, новости
происшествия, австралия, в мире, новости
Крушение военного вертолета в Австралии: пропали четыре человека
В настоящий момент ведется поисково-спасательная операция. Проведение учений приостановлено
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik.
Четверо военных пропали без вести в Австралии в результате крушения вертолета во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre на северо-востоке Австралии, передает телеканал ABC
.
"Четыре члена экипажа вертолета австралийской армии пропали без вести после того, как вчера поздно вечером вертолет упал в океан у побережья Квинсленда, близ острова Гамильтон", - говорится в сообщении.
Вертолет потерпел крушение в пятницу около 22:30 по местному времени (16:30 тбл).
Глава Минобороны Австралии Ричард Марлес заявил, что вертолет MRH-90 Taipan осуществлял тренировочную миссию. По его словам, сейчас ведется поисково-спасательная операция. Что касается учений, то они приостановлены.