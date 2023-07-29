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Крушение военного вертолета в Австралии: пропали четыре человека
Крушение военного вертолета в Австралии: пропали четыре человека
В настоящий момент ведется поисково-спасательная операция. Проведение учений приостановлено 29.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-29T12:18+0400
2023-07-29T12:18+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Четверо военных пропали без вести в Австралии в результате крушения вертолета во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre на северо-востоке Австралии, передает телеканал ABC.Вертолет потерпел крушение в пятницу около 22:30 по местному времени (16:30 тбл).Глава Минобороны Австралии Ричард Марлес заявил, что вертолет MRH-90 Taipan осуществлял тренировочную миссию. По его словам, сейчас ведется поисково-спасательная операция. Что касается учений, то они приостановлены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, австралия, в мире, новости
происшествия, австралия, в мире, новости

Крушение военного вертолета в Австралии: пропали четыре человека

12:18 29.07.2023
© AFP 2023 / TED ALJIBE Военный вертолет над городом Марави, Филиппины
Военный вертолет над городом Марави, Филиппины - Sputnik Грузия, 1920, 29.07.2023
© AFP 2023 / TED ALJIBE
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В настоящий момент ведется поисково-спасательная операция. Проведение учений приостановлено
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Четверо военных пропали без вести в Австралии в результате крушения вертолета во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre на северо-востоке Австралии, передает телеканал ABC.

"Четыре члена экипажа вертолета австралийской армии пропали без вести после того, как вчера поздно вечером вертолет упал в океан у побережья Квинсленда, близ острова Гамильтон", - говорится в сообщении.

Вертолет потерпел крушение в пятницу около 22:30 по местному времени (16:30 тбл).
Глава Минобороны Австралии Ричард Марлес заявил, что вертолет MRH-90 Taipan осуществлял тренировочную миссию. По его словам, сейчас ведется поисково-спасательная операция. Что касается учений, то они приостановлены.
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