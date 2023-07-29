https://sputnik-georgia.ru/20230729/odin-iz-mostov-v-tbilisi-chastichno-zakroyut-dlya-transporta--280538301.html

Один из мостов в Тбилиси частично закроют для транспорта

Один из мостов в Тбилиси частично закроют для транспорта

Мост имени Шаликашвили был построен в 1953 году по проекту архитектора Арчила Курдиани 29.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-29T19:41+0400

2023-07-29T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Движение автомобильного транспорта будет ограничено на мосту имени Шаликашвили в районе Дидубе, между проспектами Григола Робакидзе и Акакия Церетели с 31 июля, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. По данным мэрии, движение на мосту в этот период будет осуществляться только по одной полосе моста, так как на второй кладут асфальт. Одна из главных достопримечательностей Тбилиси вновь открыта для посетителей >>> Ремонт моста начался весной, и большинство работ уже завершено. Во время ремонта полностью заменили покрытие тротуаров и проезжей части моста, обновили гидроизоляцию, систему коммуникаций и систему освещения, очистили облицовку моста, отремонтировали и покрасили его перила.Мост имени Ш. Шаликашвили был построен в 1953 году по проекту архитектора Арчила Курдиани. Общая длина моста – 151,9 метра, из которых 70 метров проходят над рекой. Ширина проезжей части моста 20,5 метра, а тротуаров – три метра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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