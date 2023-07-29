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Синоптики рассказали о погоде в столице Грузии на воскресенье
Синоптики рассказали о погоде в столице Грузии на воскресенье
Похоже, палящее солнце на несколько дней от нас спрячется 29.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-29T23:33+0400
2023-07-29T23:33+0400
2023-07-29T23:33+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Метеорологи прогнозируют в Тбилиси в воскресенье, 30 июля, преимущественно облачную погоду, местами возможны грозы - днем вероятность осадков 40%. Прогноз синоптиков - дожди в Грузии продлятся до 1 августа >>>Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 27 градусов. Вероятность гроз 24 %, облачность 88%. Порывы ветра 20 км/ч.Восход солнца в Тбилиси будет в 05:52. Закат - в 20:22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, тбилиси, грузия, новости
погода, тбилиси, грузия, новости
Синоптики рассказали о погоде в столице Грузии на воскресенье
Похоже, палящее солнце на несколько дней от нас спрячется
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Метеорологи прогнозируют в Тбилиси в воскресенье, 30 июля, преимущественно облачную погоду, местами возможны грозы - днем вероятность осадков 40%.
Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 27 градусов. Вероятность гроз 24 %, облачность 88%. Порывы ветра 20 км/ч.
Восход солнца в Тбилиси будет в 05:52. Закат - в 20:22.