https://sputnik-georgia.ru/20230729/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-stolitse-gruzii-na-voskresene-280542843.html

Синоптики рассказали о погоде в столице Грузии на воскресенье

Синоптики рассказали о погоде в столице Грузии на воскресенье

Похоже, палящее солнце на несколько дней от нас спрячется 29.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-29T23:33+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Метеорологи прогнозируют в Тбилиси в воскресенье, 30 июля, преимущественно облачную погоду, местами возможны грозы - днем вероятность осадков 40%. Прогноз синоптиков - дожди в Грузии продлятся до 1 августа >>>Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 27 градусов. Вероятность гроз 24 %, облачность 88%. Порывы ветра 20 км/ч.Восход солнца в Тбилиси будет в 05:52. Закат - в 20:22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

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