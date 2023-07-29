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Сход лавины в Колумбии: число жертв возросло до 29
Сход лавины в Колумбии: число жертв возросло до 29
Поисковая часть завершилась с обнаружением тела последнего пропавшего человека 29.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-29T15:00+0400
2023-07-29T15:00+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Спасатели Колумбии нашли тело последнего пропавшего без вести в результате схода лавины в департаменте Кундинамарка — таким образом общее количество погибших составило 29 человек, заявил начальник региональной пожарной службы Альваро Фарфан.Сошедшая с гор Кундинамарки 17 июля лавина затронула около 30 жилых домов. Ранее власти сообщали о 20 погибших и девяти пропавших без вести, еще шесть человек получили ранения и несколько десятков были эвакуированы.Работы в зоне бедствия продолжаются, однако поисковая часть была завершена с обнаружением тела последнего пропавшего человека, отметил он в комментарии радиостанции La FM Фарфан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, в мире, колумбия, новости
происшествия, в мире, колумбия, новости
Сход лавины в Колумбии: число жертв возросло до 29
Поисковая часть завершилась с обнаружением тела последнего пропавшего человека
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Спасатели Колумбии нашли тело последнего пропавшего без вести в результате схода лавины в департаменте Кундинамарка — таким образом общее количество погибших составило 29 человек, заявил начальник региональной пожарной службы Альваро Фарфан.
Сошедшая с гор Кундинамарки 17 июля лавина затронула около 30 жилых домов. Ранее власти сообщали о 20 погибших и девяти пропавших без вести, еще шесть человек получили ранения и несколько десятков были эвакуированы.
"Благодаря совместной работе служб быстрого реагирования в реке Гаюрибе, в секторе Ла-Реформа было обнаружено и извлечено тело человека. То есть общее число найденных жертв составило 29", - написал капитан Фарфан в своем блоге в Twitter.
Работы в зоне бедствия продолжаются, однако поисковая часть была завершена с обнаружением тела последнего пропавшего человека, отметил он в комментарии радиостанции La FM Фарфан.