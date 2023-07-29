https://sputnik-georgia.ru/20230729/skhod-laviny-v-kolumbii-chislo-zhertv-vozroslo-do-29-280518390.html

Сход лавины в Колумбии: число жертв возросло до 29

Сход лавины в Колумбии: число жертв возросло до 29

Поисковая часть завершилась с обнаружением тела последнего пропавшего человека 29.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-29T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Спасатели Колумбии нашли тело последнего пропавшего без вести в результате схода лавины в департаменте Кундинамарка — таким образом общее количество погибших составило 29 человек, заявил начальник региональной пожарной службы Альваро Фарфан.Сошедшая с гор Кундинамарки 17 июля лавина затронула около 30 жилых домов. Ранее власти сообщали о 20 погибших и девяти пропавших без вести, еще шесть человек получили ранения и несколько десятков были эвакуированы.Работы в зоне бедствия продолжаются, однако поисковая часть была завершена с обнаружением тела последнего пропавшего человека, отметил он в комментарии радиостанции La FM Фарфан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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