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https://sputnik-georgia.ru/20230729/tbilisi-stanet-pochetnym-gostem-parizhskogo-festivalya-un-weekend--lest-280519146.html
Тбилиси станет почетным гостем парижского фестиваля Un Weekend à l'Est
Тбилиси станет почетным гостем парижского фестиваля Un Weekend à l'Est
Цель мероприятия — познакомить франкоязычную общественность с культурой стран Восточной Европы 29.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-29T17:40+0400
2023-07-29T17:40+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Грузинская столица станет почетным гостем парижского арт-фестиваля Un Weekend à l'Est, который пройдет с 22 по 27 ноября 2023 года, говорится в сообщении организаторов. Цель фестиваля — познакомить франкоязычную общественность с культурой стран Восточной Европы. Арт-фестиваль проходит в Париже уже в седьмой раз и на этот раз посвящен грузинской литературе, визуальному искусству, кино, театру и музыке. До Тбилиси почетными гостями этого фестиваля были Варшава, Киев, Будапешт, Белград, София и Одесса. В течение одной недели в различных значимых пространствах Парижа запланировано до 30 мероприятий с участием до 50 грузинских писателей и художников, отобранных кураторами французского фестиваля.Мероприятия посетят до пяти тысяч гостей, которые смогут познакомиться с многообразием грузинской культуры, посетить литературные мероприятия и кинопоказы, спектакли, выставки художников и фотохудожников, послушать грузинских музыкантов. Амбассадором фестиваля Un Weekend à l'Est выступит писательница Нана Эквтимишвили, а почетным гостем — проживающая в Германии грузинская писательница Нино Харатишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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париж, тбилиси, нана эквтимишвили, нино харатишвили, культура, грузия, новости, анонсы
париж, тбилиси, нана эквтимишвили, нино харатишвили, культура, грузия, новости, анонсы

Тбилиси станет почетным гостем парижского фестиваля Un Weekend à l'Est

17:40 29.07.2023
© AP Photo / Francois MoriПрезентация Большого дворца Ephemere с видом на Эйфелеву башню в Париже
Презентация Большого дворца Ephemere с видом на Эйфелеву башню в Париже - Sputnik Грузия, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Francois Mori
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Цель мероприятия — познакомить франкоязычную общественность с культурой стран Восточной Европы
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Грузинская столица станет почетным гостем парижского арт-фестиваля Un Weekend à l'Est, который пройдет с 22 по 27 ноября 2023 года, говорится в сообщении организаторов.
Цель фестиваля — познакомить франкоязычную общественность с культурой стран Восточной Европы.
Арт-фестиваль проходит в Париже уже в седьмой раз и на этот раз посвящен грузинской литературе, визуальному искусству, кино, театру и музыке. До Тбилиси почетными гостями этого фестиваля были Варшава, Киев, Будапешт, Белград, София и Одесса.
В течение одной недели в различных значимых пространствах Парижа запланировано до 30 мероприятий с участием до 50 грузинских писателей и художников, отобранных кураторами французского фестиваля.
Мероприятия посетят до пяти тысяч гостей, которые смогут познакомиться с многообразием грузинской культуры, посетить литературные мероприятия и кинопоказы, спектакли, выставки художников и фотохудожников, послушать грузинских музыкантов.
Амбассадором фестиваля Un Weekend à l'Est выступит писательница Нана Эквтимишвили, а почетным гостем — проживающая в Германии грузинская писательница Нино Харатишвили.
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