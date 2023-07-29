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В отелях Турции хотят отказаться от системы "все включено"?
В отелях Турции хотят отказаться от системы "все включено"?
К отказу от системы all-inclusive на турецких курортах призвал председатель Конфедерации торговцев и ремесленников страны 29.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-29T15:36+0400
2023-07-29T15:36+0400
2023-07-29T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Полный отказ от системы питания "все включено" (all-inclusive) в гостиницах Турции маловероятен, однако есть шанс появления вариаций в связи с различными требованиями туристов и подскочивших цен на отдых, заявил советник мэра Антальи по туризму и экс-глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык.Ранее председатель Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен призвал к отказу от системы "все включено" на турецких курортах. Он аргументировал свой призыв тем, что из-за этой системы туристы практически не покидают отели, а продавцы и ремесленники теряют возможный доход.Тем временем он не исключил появления различных вариаций системы. По его словам, когла в all-inclusive включено много опций, то турист может сказать, что он не пользуется такой-то из опций, что не нуждается в ней. "В этой ситуации цены на отдых высокие, а турист не желает платить за услуги, которые он не использует. На мой взгляд, будут вноситься изменения в систему: появится какой-то "базовый вариант", к которому клиент будет добавлять опции, необходимые именно ему, они будут оплачиваться отдельно", - сказал Айык.Таким образом, в базовом варианте, к примеру, будут предложены определенные напитки, а если клиент желает выпивать в отеле какой-то эксклюзивный виски, то он оплатит эту услугу заранее, пояснил он.Наконец, по мнению Айыка, если вдруг в Турции примут решение об отмене системы all-inclusive, то за ней последуют все другие страны, страна станет флагманом и образцом. Поэтому, по мнению главы представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) в Кемере Мехмета Акбабы, нужно предпринимать постепенные шаги по отказу от этой системы. Продавцы туристических лавок в Кемере, как и в других регионах, недовольны ситуацией, утверждает он. "В нашем регионе много отелей, которые и сами выступают за отмену этой системы, однако необходимы постепенные и растянутые во времени шаги, быть может, стоит в одной локации применить новую концепцию", - отметил Акбаба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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турция, новости, в мире, общество
турция, новости, в мире, общество
В отелях Турции хотят отказаться от системы "все включено"?
К отказу от системы all-inclusive на турецких курортах призвал председатель Конфедерации торговцев и ремесленников страны
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Полный отказ от системы питания "все включено" (all-inclusive) в гостиницах Турции маловероятен, однако есть шанс появления вариаций в связи с различными требованиями туристов и подскочивших цен на отдых, заявил советник мэра Антальи по туризму и экс-глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык.
Ранее председатель Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен призвал к отказу от системы "все включено" на турецких курортах. Он аргументировал свой призыв тем, что из-за этой системы туристы практически не покидают отели, а продавцы и ремесленники теряют возможный доход.
"К нам приезжают разные клиенты с разными требованиями – есть те, кто нуждается в all-inclusive, те, кому достаточно пансиона или вообще отеля без завтрака. Поэтому и имеются различные варианты размещения. "Все включено" в Турции полностью отменять никто не станет", - сказал Айык РИА Новости.
Тем временем он не исключил появления различных вариаций системы. По его словам, когла в all-inclusive включено много опций, то турист может сказать, что он не пользуется такой-то из опций, что не нуждается в ней.
"В этой ситуации цены на отдых высокие, а турист не желает платить за услуги, которые он не использует. На мой взгляд, будут вноситься изменения в систему: появится какой-то "базовый вариант", к которому клиент будет добавлять опции, необходимые именно ему, они будут оплачиваться отдельно", - сказал Айык.
Таким образом, в базовом варианте, к примеру, будут предложены определенные напитки, а если клиент желает выпивать в отеле какой-то эксклюзивный виски, то он оплатит эту услугу заранее, пояснил он.
Наконец, по мнению Айыка, если вдруг в Турции примут решение об отмене системы all-inclusive, то за ней последуют все другие страны, страна станет флагманом и образцом.
Поэтому, по мнению главы представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) в Кемере Мехмета Акбабы, нужно предпринимать постепенные шаги по отказу от этой системы.
"Отказ от "все включено" важен и ввиду того, что значительное количество продуктов выбрасывается на фоне общего мирового кризиса и подорожания продовольствия. К сожалению, в отелях с этой системой клиенты кладут на тарелку больше необходимого, высок процент отходов", - считает Акбаба.
Продавцы туристических лавок в Кемере, как и в других регионах, недовольны ситуацией, утверждает он.
"В нашем регионе много отелей, которые и сами выступают за отмену этой системы, однако необходимы постепенные и растянутые во времени шаги, быть может, стоит в одной локации применить новую концепцию", - отметил Акбаба.