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В отелях Турции хотят отказаться от системы "все включено"?

В отелях Турции хотят отказаться от системы "все включено"?

К отказу от системы all-inclusive на турецких курортах призвал председатель Конфедерации торговцев и ремесленников страны 29.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-29T15:36+0400

2023-07-29T15:36+0400

2023-07-29T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Полный отказ от системы питания "все включено" (all-inclusive) в гостиницах Турции маловероятен, однако есть шанс появления вариаций в связи с различными требованиями туристов и подскочивших цен на отдых, заявил советник мэра Антальи по туризму и экс-глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык.Ранее председатель Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен призвал к отказу от системы "все включено" на турецких курортах. Он аргументировал свой призыв тем, что из-за этой системы туристы практически не покидают отели, а продавцы и ремесленники теряют возможный доход.Тем временем он не исключил появления различных вариаций системы. По его словам, когла в all-inclusive включено много опций, то турист может сказать, что он не пользуется такой-то из опций, что не нуждается в ней. "В этой ситуации цены на отдых высокие, а турист не желает платить за услуги, которые он не использует. На мой взгляд, будут вноситься изменения в систему: появится какой-то "базовый вариант", к которому клиент будет добавлять опции, необходимые именно ему, они будут оплачиваться отдельно", - сказал Айык.Таким образом, в базовом варианте, к примеру, будут предложены определенные напитки, а если клиент желает выпивать в отеле какой-то эксклюзивный виски, то он оплатит эту услугу заранее, пояснил он.Наконец, по мнению Айыка, если вдруг в Турции примут решение об отмене системы all-inclusive, то за ней последуют все другие страны, страна станет флагманом и образцом. Поэтому, по мнению главы представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) в Кемере Мехмета Акбабы, нужно предпринимать постепенные шаги по отказу от этой системы. Продавцы туристических лавок в Кемере, как и в других регионах, недовольны ситуацией, утверждает он. "В нашем регионе много отелей, которые и сами выступают за отмену этой системы, однако необходимы постепенные и растянутые во времени шаги, быть может, стоит в одной локации применить новую концепцию", - отметил Акбаба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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