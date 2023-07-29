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Выставка картин Ушанги Хумарашвили пройдет в Тбилиси
Выставка картин Ушанги Хумарашвили пройдет в Тбилиси
В августе выдающемуся грузинскому живописцу исполнилось бы 75 лет 29.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-29T17:01+0400
2023-07-29T17:01+0400
2023-07-29T17:40+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Выставка работ известного грузинского художника Ушанги Хумарашвили, где будут представлены картины из частной коллекции, пройдет в столичной галерее LICHT с 5 августа по 5 сентября. Ушанги Хумарашвили ушел из жизни в мае 2023 года. В августе ему исполнилось бы 75 лет. Хумарашвили родился в 1948 году в городе Дедоплисцкаро (регион Кахети). В 1973 году окончил Тбилисскую государственную академию художеств имени Аполлона Кутателадзе. Персонально выставлялся с 1994 по 2007 год в Национальной галерее Грузии, а также в частных галереях Тбилиси. Работал художником в Телавском государственном драматическом театре. Хумарашвили был участником множества групповых выставок, международных проектов, фестивалей и биеннале. Работы художника находятся в собрании грузинской Национальной галереи в Тбилиси, в частных коллекциях Грузии и других стран. Изначально Ушанги Хумарашвили тяготел к авангардизму. Однако период 70-80-х годов внес в творчество художника черты экспрессионистской абстракции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, тбилиси, анонсы , художник, грузинские художники
культура, грузия, новости, тбилиси, анонсы , художник, грузинские художники
Выставка картин Ушанги Хумарашвили пройдет в Тбилиси
17:01 29.07.2023 (обновлено: 17:40 29.07.2023)
В августе выдающемуся грузинскому живописцу исполнилось бы 75 лет
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Выставка работ известного грузинского художника Ушанги Хумарашвили, где будут представлены картины из частной коллекции, пройдет в столичной галерее LICHT с 5 августа по 5 сентября.
Ушанги Хумарашвили ушел из жизни в мае 2023 года. В августе ему исполнилось бы 75 лет.
Хумарашвили родился в 1948 году в городе Дедоплисцкаро (регион Кахети). В 1973 году окончил Тбилисскую государственную академию художеств имени Аполлона Кутателадзе.
Персонально выставлялся с 1994 по 2007 год в Национальной галерее Грузии, а также в частных галереях Тбилиси. Работал художником в Телавском государственном драматическом театре.
Хумарашвили был участником множества групповых выставок, международных проектов, фестивалей и биеннале. Работы художника находятся в собрании грузинской Национальной галереи в Тбилиси, в частных коллекциях Грузии и других стран.
Изначально Ушанги Хумарашвили тяготел к авангардизму. Однако период 70-80-х годов внес в творчество художника черты экспрессионистской абстракции.