https://sputnik-georgia.ru/20230729/vystavka-kartin-ushangi-khumarashvili-proydet-v-tbilisi-280525329.html

Выставка картин Ушанги Хумарашвили пройдет в Тбилиси

Выставка картин Ушанги Хумарашвили пройдет в Тбилиси

В августе выдающемуся грузинскому живописцу исполнилось бы 75 лет 29.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-29T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Выставка работ известного грузинского художника Ушанги Хумарашвили, где будут представлены картины из частной коллекции, пройдет в столичной галерее LICHT с 5 августа по 5 сентября. Ушанги Хумарашвили ушел из жизни в мае 2023 года. В августе ему исполнилось бы 75 лет. Хумарашвили родился в 1948 году в городе Дедоплисцкаро (регион Кахети). В 1973 году окончил Тбилисскую государственную академию художеств имени Аполлона Кутателадзе. Персонально выставлялся с 1994 по 2007 год в Национальной галерее Грузии, а также в частных галереях Тбилиси. Работал художником в Телавском государственном драматическом театре. Хумарашвили был участником множества групповых выставок, международных проектов, фестивалей и биеннале. Работы художника находятся в собрании грузинской Национальной галереи в Тбилиси, в частных коллекциях Грузии и других стран. Изначально Ушанги Хумарашвили тяготел к авангардизму. Однако период 70-80-х годов внес в творчество художника черты экспрессионистской абстракции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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