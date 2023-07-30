https://sputnik-georgia.ru/20230730/huawei-zainteresovalsya-perspektivami-raboty-v-gruzii-280595860.html
Huawei заинтересовался перспективами работы в Грузии
Huawei заинтересовался перспективами работы в Грузии
Huawei заинтересовала долгосрочная стратегия Грузии по развитию цифровых технологий и информационного общества, и план по ее осуществлению 30.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-30T21:26+0400
2023-07-30T21:26+0400
2023-07-30T21:26+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Председатель совета директоров компании Huawei Лианг Хуам высказал заинтересованность перспективы работы в Грузии на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Пекине, сообщает администрация правительства Грузии. По данным администрации, на встрече стороны обсудили возможное сотрудничество в разных сферах. Особенно председателя совета директоров компании Huawei заинтересовала долгосрочная стратегия Грузии по развитию цифровых технологий и информационного общества, и план по ее осуществлению. Что даст Грузии стратегическое партнерство с Китаем? >>Лианг Хуам выразил желание компании внести свой вклад в осуществлении амбиции правительства Грузии превратить страну в цифровой, транспортный, логистический и энергетических хаб. Huawei – китайский производитель и ведущий мировой поставщик интеллектуальных устройств и инфраструктуры в области информационно-коммуникационных технологий. Компания производи как цифровые устройства, так и дата-центры и серверы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, пекин, китай, ираклий гарибашвили, инвестиции
грузия, новости, экономика, пекин, китай, ираклий гарибашвили, инвестиции
Huawei заинтересовался перспективами работы в Грузии
Huawei заинтересовала долгосрочная стратегия Грузии по развитию цифровых технологий и информационного общества, и план по ее осуществлению
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Председатель совета директоров компании Huawei Лианг Хуам высказал заинтересованность перспективы работы в Грузии на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Пекине, сообщает администрация правительства Грузии.
По данным администрации, на встрече стороны обсудили возможное сотрудничество в разных сферах.
Особенно председателя совета директоров компании Huawei заинтересовала долгосрочная стратегия Грузии по развитию цифровых технологий и информационного общества, и план по ее осуществлению.
Лианг Хуам выразил желание компании внести свой вклад в осуществлении амбиции правительства Грузии превратить страну в цифровой, транспортный, логистический и энергетических хаб.
Huawei – китайский производитель и ведущий мировой поставщик интеллектуальных устройств и инфраструктуры в области информационно-коммуникационных технологий. Компания производи как цифровые устройства, так и дата-центры и серверы.