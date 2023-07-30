https://sputnik-georgia.ru/20230730/huawei-zainteresovalsya-perspektivami-raboty-v-gruzii-280595860.html

Huawei заинтересовался перспективами работы в Грузии

Huawei заинтересовался перспективами работы в Грузии

Huawei заинтересовала долгосрочная стратегия Грузии по развитию цифровых технологий и информационного общества, и план по ее осуществлению 30.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-30T21:26+0400

2023-07-30T21:26+0400

2023-07-30T21:26+0400

грузия

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пекин

китай

ираклий гарибашвили

инвестиции

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Председатель совета директоров компании Huawei Лианг Хуам высказал заинтересованность перспективы работы в Грузии на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Пекине, сообщает администрация правительства Грузии. По данным администрации, на встрече стороны обсудили возможное сотрудничество в разных сферах. Особенно председателя совета директоров компании Huawei заинтересовала долгосрочная стратегия Грузии по развитию цифровых технологий и информационного общества, и план по ее осуществлению. Что даст Грузии стратегическое партнерство с Китаем? >>Лианг Хуам выразил желание компании внести свой вклад в осуществлении амбиции правительства Грузии превратить страну в цифровой, транспортный, логистический и энергетических хаб. Huawei – китайский производитель и ведущий мировой поставщик интеллектуальных устройств и инфраструктуры в области информационно-коммуникационных технологий. Компания производи как цифровые устройства, так и дата-центры и серверы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, пекин, китай, ираклий гарибашвили, инвестиции