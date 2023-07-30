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"Нацдвижение" не должно вернуться к власти – оппозиционный депутат
"Нацдвижение" не должно вернуться к власти – оппозиционный депутат
"Нацдвижение" ничто не исправит, они маньяки и ни в коем случае нельзя, чтобы эти маньяки вернулись к власти, заявил депутат 30.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-30T17:13+0400
2023-07-30T17:13+0400
2023-07-30T17:31+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Бывшая правящая партия "Единое национальное движение" никогда не должна вернуться к власти, заявил лидер оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Один из лидеров "Нацдвижения" Давид Дарчиашвили, комментируя раскрытое дело о жестоком убийстве военного Роина Шавадзе, заявил, что тот был изменником родины, хотя новое расследование не нашло никаких доказательств для подобных обвинений. О раскрытии дела об убийстве Роина Шавадзе в августе 2008 года Генпрокуратура сообщила 28 июля. По делу задержаны восемь человек, еще двое находятся в розыске. Суд уже избрал заключение в виде меры пресечения для обвиняемых в умышленном убийстве, незаконном задержании и превышении служебных полномочий. Детали дела Основанием для расследования стало решение Европейского суда по правам человека от 19 ноября 2020 года "Шавадзе против Грузии", которое установило, что в отношении Шавадзе было нарушено гарантированное Европейской конвенцией по правам человека право на жизнь как с точки зрения процедурных вопросов, так и в отношении самого случая. По версии следствия 2008 года, Шавадзе был убит при попытке побега, однако ЕСПЧ не признал эту версию убедительной и обязал провести новое расследование по делу под надзором комитета министров Совета Европы. Новое расследование установило, что 15 августа 2008 года глава аджарского управления Департамента конституционной безопасности (ДКБ) получил задание изучить вопрос Шавадзе на основании имеющейся информации о его сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Прокуратура раскрыла дело 15-летней давности об убийстве бывшего военного >>Уже 16 августа глава управления вместе с двумя сотрудниками явился в военную часть Батуми, где служил Шавадзе, и в присутствии командира бригады нанес Шавадзе словесное оскорбление и грозил расправой в назидание другим, утверждает следствие. В тот же день, по версии расследования, сотрудники ДКБ и сотрудники спецназа напали на Роина Шавадзе в кафе в Батуми на глазах у десятков людей и избили его прикладами автоматов. В результате у Шавадзе были сломаны левое плечо, ключица и ребра. Его в бессознательном состоянии положили на заднее сидение автомобиля и увезли в направлении дороги Кекути-Кобулети под руководством начальника главного управления спецназа с целью убийства, утверждает следствие. Прокуратура Грузии отчиталась по громкому делу 12-летней давности >>На границе между Аджарской АР и Гурией Шавадзе вытащили из машины, поставили неподалеку от деревьев у проезжей части и расстреляли из автоматов. Всего на теле Роина Шавадзе впоследствии было обнаружено 40 огнестрельных ранений. Помимо повреждений от избиения и огнестрельных ранений, на теле Шавадзе эксперты также обнаружили ожоги от сигарет и дула пистолета. Также по поддельным протоколам Шавадзе якобы сбежал из машины во время этапирования и даже стрелял в сотрудников спецназа. Для придания правдоподобности этой версии спецназовцы создали на месте обстановку, которая подтвердила бы версию о побеге – выстрелили из пистолета по своей машине и положили пистолет рядом с телом. Новое расследование подтвердило подделку обстоятельств дела и даже установило, что по факту якобы сотрудничества Шавадзе с иностранными спецслужбами не существовало никакого дела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, алеко элисашвили, давид дарчиашвили, единое национальное движение, еспч
грузия, новости, политика, алеко элисашвили, давид дарчиашвили, единое национальное движение, еспч
"Нацдвижение" не должно вернуться к власти – оппозиционный депутат
17:13 30.07.2023 (обновлено: 17:31 30.07.2023)
"Нацдвижение" ничто не исправит, они маньяки и ни в коем случае нельзя, чтобы эти маньяки вернулись к власти, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Бывшая правящая партия "Единое национальное движение" никогда не должна вернуться к власти, заявил лидер оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.
Один из лидеров "Нацдвижения" Давид Дарчиашвили, комментируя раскрытое дело о жестоком убийстве военного Роина Шавадзе, заявил, что тот был изменником родины, хотя новое расследование не нашло никаких доказательств для подобных обвинений.
"Нацдвижение" ничто не исправит. Они маньяки и ни в коем случае нельзя, чтобы эти маньяки вернулись к власти. "Грузинская мечта" (правящая партия – ред) должна уйти, но "Нацдвижение" должно остаться там, где оно есть. Если Шавадзе был изменником, его надо было арестовать и судить", – написал Элисашвили в соцсети.
О раскрытии дела об убийстве Роина Шавадзе в августе 2008 года Генпрокуратура сообщила 28 июля. По делу задержаны восемь человек, еще двое находятся в розыске. Суд уже избрал заключение в виде меры пресечения для обвиняемых в умышленном убийстве, незаконном задержании и превышении служебных полномочий.
Детали дела
Основанием для расследования стало решение Европейского суда по правам человека от 19 ноября 2020 года "Шавадзе против Грузии", которое установило, что в отношении Шавадзе было нарушено гарантированное Европейской конвенцией по правам человека право на жизнь как с точки зрения процедурных вопросов, так и в отношении самого случая.
По версии следствия 2008 года, Шавадзе был убит при попытке побега, однако ЕСПЧ не признал эту версию убедительной и обязал провести новое расследование по делу под надзором комитета министров Совета Европы.
Новое расследование установило, что 15 августа 2008 года глава аджарского управления Департамента конституционной безопасности (ДКБ) получил задание изучить вопрос Шавадзе на основании имеющейся информации о его сотрудничестве с иностранными спецслужбами.
Уже 16 августа глава управления вместе с двумя сотрудниками явился в военную часть Батуми, где служил Шавадзе, и в присутствии командира бригады нанес Шавадзе словесное оскорбление и грозил расправой в назидание другим, утверждает следствие.
В тот же день, по версии расследования, сотрудники ДКБ и сотрудники спецназа напали на Роина Шавадзе в кафе в Батуми на глазах у десятков людей и избили его прикладами автоматов. В результате у Шавадзе были сломаны левое плечо, ключица и ребра.
Его в бессознательном состоянии положили на заднее сидение автомобиля и увезли в направлении дороги Кекути-Кобулети под руководством начальника главного управления спецназа с целью убийства, утверждает следствие.
На границе между Аджарской АР и Гурией Шавадзе вытащили из машины, поставили неподалеку от деревьев у проезжей части и расстреляли из автоматов. Всего на теле Роина Шавадзе впоследствии было обнаружено 40 огнестрельных ранений.
Помимо повреждений от избиения и огнестрельных ранений, на теле Шавадзе эксперты также обнаружили ожоги от сигарет и дула пистолета.
Для придания убийству законного характера, в ДКБ были составлены поддельные протоколы задержания и ареста, в которых было указано, что у Шавадзе были обнаружены наркотики, однако их, согласно новому расследованию, подбросили сами сотрудники полиции.
Также по поддельным протоколам Шавадзе якобы сбежал из машины во время этапирования и даже стрелял в сотрудников спецназа.
Для придания правдоподобности этой версии спецназовцы создали на месте обстановку, которая подтвердила бы версию о побеге – выстрелили из пистолета по своей машине и положили пистолет рядом с телом.
Новое расследование подтвердило подделку обстоятельств дела и даже установило, что по факту якобы сотрудничества Шавадзе с иностранными спецслужбами не существовало никакого дела.