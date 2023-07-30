https://sputnik-georgia.ru/20230730/novye-investitsii-v-gruziyu--premer-obsudil-perspektivy-s-aziatskim-bankom-280584373.html

Новые инвестиции в Грузию – премьер обсудил перспективы с Азиатским банком

Новые инвестиции в Грузию – премьер обсудил перспективы с Азиатским банком

Стороны обсудили устойчивость экономики Грузии и перспективы ее стабильности 30.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-30T16:38+0400

2023-07-30T16:38+0400

2023-07-30T17:25+0400

грузия

экономика

китай

новости

ираклий гарибашвили

азиатский банк инфраструктурных инвестиций (aiib)

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Возможности сотрудничества в зеленой и обновляемой энергии обсудил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Ликуном. На встрече обсуждались текущие проекты и перспективы Грузии с точки зрения улучшения связей в регионе и создания на перекрестке Европы и Азии желаемой инвестиционной среды. Кроме того, стороны обсудили устойчивость экономики Грузии и перспективы ее стабильности. Что даст Грузии стратегическое партнерство с Китаем? >>Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – международный финансовый институт, одной из стран-учредителей которого является Грузия. Основные направления деятельности банка – стимулирование экономического развития, улучшение инфраструктурных связей в Азии путем инвестирования в инфраструктуру и в другие производительные секторы, а также двустороннее и многостороннее тесное сотрудничество с институтами развития. В частности, Банк занимается финансированием строительства дорог, железных дорог, аэропортов и других инфраструктурных проектов в Азии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, китай, новости, ираклий гарибашвили, азиатский банк инфраструктурных инвестиций (aiib)