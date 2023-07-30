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Новые инвестиции в Грузию – премьер обсудил перспективы с Азиатским банком
Новые инвестиции в Грузию – премьер обсудил перспективы с Азиатским банком
Стороны обсудили устойчивость экономики Грузии и перспективы ее стабильности 30.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-30T16:38+0400
2023-07-30T16:38+0400
2023-07-30T17:25+0400
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новости
ираклий гарибашвили
азиатский банк инфраструктурных инвестиций (aiib)
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Возможности сотрудничества в зеленой и обновляемой энергии обсудил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Ликуном. На встрече обсуждались текущие проекты и перспективы Грузии с точки зрения улучшения связей в регионе и создания на перекрестке Европы и Азии желаемой инвестиционной среды. Кроме того, стороны обсудили устойчивость экономики Грузии и перспективы ее стабильности. Что даст Грузии стратегическое партнерство с Китаем? >>Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – международный финансовый институт, одной из стран-учредителей которого является Грузия. Основные направления деятельности банка – стимулирование экономического развития, улучшение инфраструктурных связей в Азии путем инвестирования в инфраструктуру и в другие производительные секторы, а также двустороннее и многостороннее тесное сотрудничество с институтами развития. В частности, Банк занимается финансированием строительства дорог, железных дорог, аэропортов и других инфраструктурных проектов в Азии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, китай, новости, ираклий гарибашвили, азиатский банк инфраструктурных инвестиций (aiib)
грузия, экономика, китай, новости, ираклий гарибашвили, азиатский банк инфраструктурных инвестиций (aiib)
Новые инвестиции в Грузию – премьер обсудил перспективы с Азиатским банком
16:38 30.07.2023 (обновлено: 17:25 30.07.2023)
Стороны обсудили устойчивость экономики Грузии и перспективы ее стабильности
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Возможности сотрудничества в зеленой и обновляемой энергии обсудил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Ликуном.
На встрече обсуждались текущие проекты и перспективы Грузии с точки зрения улучшения связей в регионе и создания на перекрестке Европы и Азии желаемой инвестиционной среды.
Кроме того, стороны обсудили устойчивость экономики Грузии и перспективы ее стабильности.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – международный финансовый институт, одной из стран-учредителей которого является Грузия.
Основные направления деятельности банка – стимулирование экономического развития, улучшение инфраструктурных связей в Азии путем инвестирования в инфраструктуру и в другие производительные секторы, а также двустороннее и многостороннее тесное сотрудничество с институтами развития.
В частности, Банк занимается финансированием строительства дорог, железных дорог, аэропортов и других инфраструктурных проектов в Азии.