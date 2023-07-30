https://sputnik-georgia.ru/20230730/obrazovanie-gruzii-poluchit-bolshe-vozmozhnostey-ot-sotrudnichestva-s-kitaem--ministr-280588222.html

Образование Грузии получит больше возможностей от сотрудничества с Китаем – министр

Образование Грузии получит больше возможностей от сотрудничества с Китаем – министр

Грузия и Китай договорились сотрудничать как в сфере высшего образования, так и между научно-исследовательскими институтами в исследовательских проектах... 30.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-30T18:34+0400

2023-07-30T18:34+0400

2023-07-30T21:06+0400

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ираклий гарибашвили

си цзиньпин

образование в грузии

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Сфера образования в Грузии получит больше возможностей после перехода к стратегическому партнерству с Китаем, заявил министр образования Георгий Амилахвари. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявил о том, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство. По его словам, Грузия подписала меморандум с Китаем о сотрудничестве в сфере образования, который даст грузинскому образованию больше возможностей. "Мы подписали меморандум, который заложит основу для взаимного сотрудничества как в сфере высшего образования, так и между научно-исследовательскими институтами в исследовательских проектах. Также с точки зрения изучения языка и культурного обмена. Очень важно сближать наши и китайские университеты, финансировать программы обмена студентами и преподавателями, так как это даст грузинскому образованию и науке еще больше возможностей", – сказал Амилахвари. По его словам, еще одним подтверждением сотрудничества является открытие бюста Шота Руставели в Пекинском университете языка и культуры. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвали находится в Китае в составе делегации во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Аджария будет сотрудничать с китайской провинцией Сычуань >>В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, китай, пекин, георгий амилахвари, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, образование в грузии, министерство образования и науки грузии