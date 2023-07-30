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Аджария будет сотрудничать с китайской провинцией Сычуань

Аджария будет сотрудничать с китайской провинцией Сычуань

Глава МИД Грузии предоставил губернатору информацию о стратегическом положении страны, ее значении в рамках проектов "Средний коридор" и "Шелковый путь" 30.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-30T10:11+0400

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2023-07-30T10:11+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Соглашение об установлении дружественных отношений между Аджарской автономной республикой Грузии и провинцией Сычуань Китайской Народной Республики было подписано в Пекине, сообщила пресс-служба МИД Грузии. Соглашение было подписано в рамках рабочего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в КНР. Глава правительства провел встречи высокого уровня с руководством Китая, а также принял участие в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. Документ подписали министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и губернатор провинции Сычуань Хуан Цянь. Визит премьер-министра Грузии в Китай: встречи продолжатся в Пекине >>Глава МИД Грузии после церемонии подписания предоставил губернатору информацию о Грузии. Было подчеркнуто геополитически стратегическое положение Грузии, ее значение в рамках проектов "Средний коридор" и "Шелковый путь". Был отмечен растущий для Грузии туристический потенциал и выражена готовность развивать сотрудничество с Китаем и его отдельными провинциями с целью получения выгодного результата для обеих стран. Со своей стороны Хуан Цянь представил министру регион Сычуань и его потенциал в различных направлениях, включая зеленую энергетику, высокие технологии, туристический потенциал и другое. Он выразил готовность принять делегацию высокого уровня из Грузии в провинции Сычуань для установления конкретного и ориентированного на результат сотрудничества между отдельными сторонами Китая и Грузии. "Стороны приветствовали начало нового этапа сотрудничества между Грузией и Китаем, стратегического партнерства и отметили, что отныне между двумя странами открывается новое окно возможностей, которое следует использовать во всех направлениях", – подчеркивается в сообщении. Премьер Грузии присутствовал на открытии XXXI Универсиады в Чэнду >>>В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень, и страны устанавливают стратегическое партнерство. По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, китай, аджария, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, илья дарчиашвили