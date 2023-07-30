https://sputnik-georgia.ru/20230730/premer-v-shkolakh-gruzii-budut-izuchat-kitayskiy-280576678.html

Премьер: в школах Грузии будут изучать китайский

Премьер: в школах Грузии будут изучать китайский

В Пекинском университете языка и культуры прошла церемония открытия бюста Шота Руставели 30.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-30T13:58+0400

2023-07-30T13:58+0400

2023-07-30T14:21+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Власти Грузии и Китая подписали меморандум об изучении китайского языка в грузинских школах, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. Он отметил, что среди жителей Грузии растет интерес к изучению китайского. "Я рад, что среди грузин растет интерес к китайской культуре и языку. Именно этот растущий интерес создает прочную основу для поощрения значимых обменов между людьми", – сказал Гарибашвили. В тоже время от подчеркнул, что сотрудничество в сфере высшего образования уже давно является главным приоритетом Грузии и Китая, как и содействие прямому сотрудничеству между профессиональными, высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями и поддержка программ обмена студентами и преподавателями, среди прочих инициатив. Аджария будет сотрудничать с китайской провинцией Сычуань >>Кроме того, премьер-министр Грузии поблагодарил лидера КНР и представителей Пекинского университета языка и культуры за признание вклада Шота Руставели. "Еще раз искренне благодарю Председателя Си Цзиньпина и его правительство, представителей Пекинского университета языка и культуры за признание вклада Шота Руставели в мировую литературу, и за эту прекрасную возможность подчеркнуть наше наследие" , – сказал Гарибашвили. В Пекинском университете языка и культуры прошла церемония открытия бюста Шота Руставели. Как отметил глава правительства, сегодня в очередной раз была подтверждена приверженность идеям культурного обмена и знаниями, и продвижения дружбы между Грузией и Китаем. В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень, и страны устанавливают стратегическое партнерство.По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества.Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, политика, китай, пекин, ираклий гарибашвили, шота руставели