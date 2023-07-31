https://sputnik-georgia.ru/20230731/edinye-natsionalnye-ekzameny-v-gruzii---kogda-nachnut-obyavlyat-rezultaty-280624044.html

Единые национальные экзамены в Грузии – когда начнут объявлять результаты?

Единые национальные экзамены в Грузии – когда начнут объявлять результаты?

Сдача ЕНЭ в Грузии необходима для поступления в вуз 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл— Sputnik. Объявление первичных результатов Единых национальных экзаменов начнется с 1 августа с 10:00, заявила на пресс-конференции глава Национального центра экзаменов и оценок Софио Горгодзе. ЕНЭ стартовали в Грузии 3 июля с грузинского языка и литературы. Последний вступительный экзамен состоялся 23 июля. Абитуриенты 1 августа смогут узнать результаты экзаменов по грузинскому языку и литературе. Для того, чтобы узнать свои результаты, абитуриенты должны зайти на сайт online.naec.ge и в соответствующем поле указать номер удостоверения личности и пятизначный пароль. После объявления первичных результатов по всем предметам начнется прием апелляционных заявок. Заявки будут приниматься только в электронном виде. Абитуриенты смогут обжаловать как одно, так и несколько заданий, а также тест полностью, полученный ранее. Единые национальные экзамены в Грузии завершились – как это было>>В этом году на ЕНЭ было открыто 24 экзаменационных центра, в которых работали около 3,5 тысячи сотрудников. Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек, на экзамены явилось до 94% зарегистрированных абитуриентов. По всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой. В этом году впервые экзаменационный центр был открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдали около 120 абитуриентов. Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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