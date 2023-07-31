https://sputnik-georgia.ru/20230731/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-uverenno-rasti--novaya-statistika-280648574.html

Экономика Грузии продолжает уверенно расти – новая статистика

Экономика Грузии продолжает уверенно расти – новая статистика

Значительный вклад в рост экономики страны в июне 2023 года внесли сферы строительства, торговли, финансовой и страховой деятельности 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T19:57+0400

2023-07-31T19:57+0400

2023-07-31T19:57+0400

грузия

новости

туризм

экономика

леван давиташвили

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в июне 2023 года составил 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".Средний показатель реального роста ВВП в январе-июне 2023 года составил 7,6%, а за второй квартал – 7,4 По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%.По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июне 2023 года внесли сферы строительства, торговли, финансовой и страховой деятельности.Тенденция к снижению наблюдалась в секторах транспорта и подачи электроэнергии и газа.Главный фактор роста – туризмВице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили считает, что в стране высокий экономический рост в сравнении со странами региона и шире в Европе и Азии. "Это особенно примечательно в свете того факта, что в предыдущие два года, в 2021-2022 годах, экономический рост в стране был двузначным, и сохранение такого высокого показателя особенно важно с точки зрения экономической трансформации страны", – заявил министр.Экономика Грузии выросла почти на 30 миллиардов лари – премьер >>По его словам, в основе экономического роста лежит увеличение экономической активности по многим направлениям, хотя это увеличение экономической активности напрямую связано со стабильностью и миролюбивой политикой, которую проводит правительство страны. "Поступления от туризма за первые два квартала составляют около 800 миллионов долларов, что более чем на 20% больше, чем в 2019 году, и даже больше, чем в прошлом году, так что у нас очень впечатляющие цифры по восстановлению туризма, и это один из прямых, непосредственных факторов, влияющих на благосостояние населения нашей страны", – сказал Давиташвили.После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, экономика, леван давиташвили, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"