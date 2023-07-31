https://sputnik-georgia.ru/20230731/garibashvili-raskryl-tsel-vizita-v-kitay-280619435.html
Гарибашвили раскрыл цель визита в Китай
Гарибашвили раскрыл цель визита в Китай
Глава грузинского правительства доволен визитом в Китай 31.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-31T12:39+0400
2023-07-31T12:39+0400
2023-07-31T12:49+0400
грузия
новости
политика
китай
пекин
ираклий гарибашвили
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/06/278334595_0:56:1600:956_1920x0_80_0_0_0ee1648bc93926da66fcd3c97b963fb6.jpg
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что приехал в Китай с конкретной целью – укрепить взаимные связи, отношения и дружбу.Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. Как отметил премьер, у него была честь и возможность встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, за что, как отметил Гарибашвили, он безгранично благодарен. Именно в ходе этой встречи стало известно, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень, и страны устанавливают стратегическое партнерство. "Еще раз хочу выразить признательность председателю Си Цзиньпину и вам. Я также хотел бы подчеркнуть, что мы очень польщены решением, которое поднимает наши отношения до уровня стратегического партнерства. Я верю, что это принесет конкретные результаты Грузии и Китаю", – отметил премьер. Новые инвестиции в Грузию – премьер обсудил перспективы с Азиатским банком>>Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
китай
пекин
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/06/278334595_58:0:1543:1114_1920x0_80_0_0_574318798dab307c8b089353bf3a25b3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, китай, пекин, ираклий гарибашвили, си цзиньпин
грузия, новости, политика, китай, пекин, ираклий гарибашвили, си цзиньпин
Гарибашвили раскрыл цель визита в Китай
12:39 31.07.2023 (обновлено: 12:49 31.07.2023)
Глава грузинского правительства доволен визитом в Китай
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что приехал в Китай с конкретной целью – укрепить взаимные связи, отношения и дружбу.
Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин.
"Господин премьер-министр, для меня большая честь и удовольствие встретиться с вами сегодня. Прежде всего, должен сказать, что мы очень дорожим отношениями и дружбой с Китаем. Я приехал с одним конкретным посылом – укреплять наши взаимные связи, отношения и дружбу", – заявил Гарибашвили.
Как отметил премьер, у него была честь и возможность встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, за что, как отметил Гарибашвили, он безгранично благодарен. Именно в ходе этой встречи стало известно, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень, и страны устанавливают стратегическое партнерство.
"Еще раз хочу выразить признательность председателю Си Цзиньпину и вам. Я также хотел бы подчеркнуть, что мы очень польщены решением, которое поднимает наши отношения до уровня стратегического партнерства. Я верю, что это принесет конкретные результаты Грузии и Китаю", – отметил премьер.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу.
Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.