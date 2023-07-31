https://sputnik-georgia.ru/20230731/garibashvili-raskryl-tsel-vizita-v-kitay-280619435.html

Гарибашвили раскрыл цель визита в Китай

Гарибашвили раскрыл цель визита в Китай

Глава грузинского правительства доволен визитом в Китай 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T12:39+0400

2023-07-31T12:39+0400

2023-07-31T12:49+0400

грузия

новости

политика

китай

пекин

ираклий гарибашвили

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/06/278334595_0:56:1600:956_1920x0_80_0_0_0ee1648bc93926da66fcd3c97b963fb6.jpg

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что приехал в Китай с конкретной целью – укрепить взаимные связи, отношения и дружбу.Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. Как отметил премьер, у него была честь и возможность встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, за что, как отметил Гарибашвили, он безгранично благодарен. Именно в ходе этой встречи стало известно, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень, и страны устанавливают стратегическое партнерство. "Еще раз хочу выразить признательность председателю Си Цзиньпину и вам. Я также хотел бы подчеркнуть, что мы очень польщены решением, которое поднимает наши отношения до уровня стратегического партнерства. Я верю, что это принесет конкретные результаты Грузии и Китаю", – отметил премьер. Новые инвестиции в Грузию – премьер обсудил перспективы с Азиатским банком>>Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

пекин

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, китай, пекин, ираклий гарибашвили, си цзиньпин