https://sputnik-georgia.ru/20230731/gruziya-gotova-rasshirit-aviasoobschenie-s-kitaem---zayavlenie-premera-280655566.html

Грузия готова расширить авиасообщение с Китаем - заявление премьера

Грузия готова расширить авиасообщение с Китаем - заявление премьера

Расширение воздушного сообщения с Китаем укрепит экономические и деловые отношения с заинтересованными субъектами отрасли 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T22:28+0400

2023-07-31T22:28+0400

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ираклий гарибашвили

си цзиньпин

авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Грузия выступает за расширение авиасообщения с Китаем, которое сыграет важную роль в углублении двустороннего туристического сотрудничества, в дальнейшем росте туристических потоков, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе его выступление на китайско-грузинском бизнес-форуме. Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин.По мнению премьера, расширение воздушного сообщения с Китаем укрепит экономические и деловые отношения с заинтересованными субъектами отрасли. "Правительство Грузии уделяет особое внимание улучшению воздушного сообщения путем привлечения большего числа авиакомпаний, либерализации авиационного рынка и разработки новых международных маршрутов, которые соединят континенты, страны и людей", - сказал Гарибашвили. Китай и Грузия имеют много общего – Гарибашвили открыл бизнес-форум в Пекине >>По его словам, в Грузии планируется построить новый международный аэропорт вблизи Тбилиси и сделать его транспортным узлом мирового уровня с эффективной инфраструктурой грузовых авиаперевозок и центром технического обслуживания самолетов. В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство.По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества.Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу.Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, китай, экономика, пекин, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, авиасообщение в грузии