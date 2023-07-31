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Китай и Грузия имеют много общего – Гарибашвили открыл форум бизнесменов двух стран

Китай и Грузия имеют много общего – Гарибашвили открыл форум бизнесменов двух стран

Двусторонние отношения между Грузией и Китаем превращаются в успешную историю за счет углубления связей и реализации общих целей, заявил премьер 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T18:15+0400

2023-07-31T18:15+0400

2023-07-31T18:21+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Несмотря на географическую удаленность, Китай и Грузия имеют много общего – оба народа имеют богатую историю и ценности, которые подчеркивают гостеприимство, семейную святость и уважение к традициям, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на открытии грузино-китайского бизнес-форума. Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин.По словам премьера, Грузия придает большое значение стратегическому партнерству и дружбе с Китаем, основанным на взаимном уважении и видении общего процветания и устойчивого развития. Визит премьера Грузии в КНР послужит укреплению отношений – мнение Каладзе >>"Как и Китай, Грузия является одной из древнейших стран с богатой историей и культурой. Страна стратегически расположена на важном геополитическом перекрестке, является одновременно неотъемлемой частью Шелкового пути и связующим мостом между Европой и Азией. Это уникальное место позволило восточной и западной цивилизациям слиться в Грузии, создав привлекательную смесь культур этих двух миров", – сказал Гарибашвили.Премьер подчеркнул, что, несмотря на географическую удаленность, Китай и Грузия имеют много общего – оба народа имеют богатую историю и ценности, подчеркивающие гостеприимство, семейную святость и уважение к традициям. "Эти ценности составляют суть грузинской идентичности, представляют собой основные принципы, которые определяют нас. Защищая их, мы чтим наше наследие и закладываем фундамент национального единства и процветания, способствуя инновациям и современности. На этом пути мы придаем большое значение стратегическому партнерству и дружбе с Китаем, основанным на взаимном уважении и видении общего процветания и устойчивого развития", – сказал Гарибашвили. Грузия и Китай установили стратегическое партнерство – все детали >>По его словам, Грузия высоко ценит важную роль Китая в мировой экономике и его весомый вклад в развитие и прогресс стран мира, а двусторонние отношения между Грузией и Китаем превращаются в успешную историю за счет углубления связей и реализации общих целей. "Грузия поддерживает глобальные инициативы председателя Си, такие как Глобальная инициатива развития, Глобальная инициатива безопасности и Глобальная цивилизационная инициатива. Выражаем готовность укреплять сотрудничество в их рамках", – отметил Гарибашвили. Премьер сообщил, что Грузия является важным связующим звеном для восьми стран, не имеющих выхода к морю, способствуя беспрепятственной торговле между двумя континентами благодаря государственной поддержке, соглашениям о свободной торговле, человеческому капиталу и региональной связи. Он отметил, что, являясь важной точкой входа и выхода для торговли и энергетики между Европой и Азией, Грузия предлагает международным компаниям высококонкурентную среду для расширения своей деятельности в этом обширном регионе. "Более того, Грузия – это единственная страна в регионе, имеющая соглашения о свободной торговле как с Китаем, так и с Европейским Союзом. В общей сложности у нас есть соглашения о свободной торговле с 45 странами (включая 27 стран ЕС, Великобританию, Турцию, Китай, Европейскую ассоциацию свободной торговли и страны СНГ), и многие другие находятся на стадии переговоров. Следовательно, грузинская продукция может выйти на 1/3 мирового потребительского рынка при действующем режиме свободной торговли, что представляет собой потребительский рынок примерно в 2,3 миллиарда", – сказал премьер.В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство.По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества.Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу.Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, экономика, китай, европа, азия, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, бизнес-форум