https://sputnik-georgia.ru/20230731/gruziya-nadeetsya-na-rost-eksporta-svoey-produktsii-v-kitay-280645935.html

Грузия надеется на рост экспорта своей продукции в Китай

Грузия надеется на рост экспорта своей продукции в Китай

Последние несколько лет страна активно работает над популяризацией грузинского вина на китайском рынке, заявил министр 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T19:16+0400

2023-07-31T19:16+0400

2023-07-31T19:23+0400

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пекин

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ираклий гарибашвили

си цзиньпин

грузинское вино

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Переход отношений Грузии и Китая на новый уровень будет способствовать росту экспорта грузинской продукции на китайский рынок, заявил министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия.Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин.Он отметил, что на проходящем в Пекине в рамках визита премьера Грузии бизнес-форуме как грузинский, так и китайский бизнес-сектор. Есть также винодельческие компании, которые уже много лет экспортируют вино на важный для страны рынок. "Последние несколько лет мы активно работаем над популяризацией грузинского вина на этом рынке. В результате ежегодно в Китай экспортируется около четырех миллионов литров вина, и эти процессы, которые мы наблюдаем, дадут существенный стимул росту экспорта как вина, так и другой продукции на китайский рынок", – сказал Шамугия.Китай и Грузия имеют много общего – Гарибашвили открыл бизнес-форум в Пекине >>В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство.По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества.Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу.Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, китай, пекин, отар шамугия , ираклий гарибашвили, си цзиньпин, грузинское вино