https://sputnik-georgia.ru/20230731/layner-s-rossiyanami-na-bortu-ne-pod-sanktsiyami--agentstvo-morskogo-transporta-gruzii-280631641.html

Лайнер с россиянами на борту не под санкциями – Агентство морского транспорта Грузии

Лайнер с россиянами на борту не под санкциями – Агентство морского транспорта Грузии

В СМИ появилась информация о том, что круизный лайнер Astoria Grande принадлежит российской подсанкционной компании SOVFRACHT 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T14:54+0400

2023-07-31T14:54+0400

2023-07-31T15:10+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Прибывший в Батумский порт (АР Аджария) круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту, принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, на которую не распространяются международные санкции, говорится в сообщении Агентства морского транспорта Грузии. Таким образом в агентстве опровергли распространенную в некоторых СМИ информацию о том, что владельцем плавающего под флагом Палау круизного лайнера Astoria Grande является крупная транспортно-экспедиторская компании России SOVFRACHT, которая находится под санкциями США.Агентство морского транспорта Грузии в координации со Службой доходов министерства финансов в постоянном режиме проводит проверки как судов, так и судовладельцев на предмет международных санкций, пояснили в агентстве. Грузинская оппозиция и ее сторонники устроили акцию протеста против прибытия круизного лайнера, который вошел в порт Батуми около 06:00 по местному времени. Протестующие встретили корабль со свистами, баннерами, криками и закидали его яйцами. На месте несколько раз произошло словесное и физическое противостояние протестующих с полицией. По последним данным, в административном порядке задержаны 23 человека. Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля планировал регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии Батуми. Однако на фоне акций протеста, Батуми было изъято из списка последующих маршрутов лайнера. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются. В связи с этим Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International, а принадлежит оно компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах. На судно не распространяются международные санкции.Шумный протест у лайнера с россиянами устроила оппозиция в Батуми – видео>>Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, агентство морского транспорта, батуми, россия, грузино-российские отношения, происшествия, антироссийские санкции