https://sputnik-georgia.ru/20230731/maestro-85-minkult-gruzii-pozdravil-roberta-sturua-s-yubileem-280640401.html

Маэстро 85: Минкульт Грузии поздравил Роберта Стуруа с юбилеем

Маэстро 85: Минкульт Грузии поздравил Роберта Стуруа с юбилеем

Своим творчеством Роберт Стуруа поднял грузинское сценическое искусство, сценическую культуру и театральное мышление на новую высоту, отмечено в поздравлении 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T20:18+0400

2023-07-31T20:18+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Министерство культуры Грузии поздравило одного из величайших режиссеров современности, художественного руководителя Национального театра Руставели Роберта Стуруа с 85-летием, пожелав здоровья и долголетия. В ведомстве отмечают, что великий маэстро до сих пор поражает публику и показывает в своих выступлениях неповторимый и оригинальный почерк. Театр Руставели и Роберт Стуруа прославились на всех пяти континентах мира, а грузинский театр и культура получили международное признание. Стоит отметить, что при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии к 85-летию Роберта Стуруа режиссер Георгий Чумбуридзе снимает документальный фильм "Мастер-класс Робико". Роберту Стуруа 85: коллекционер, любитель комфорта и навсегда влюбленный в Грузию мастер>>Роберт Стуруа родился в Тбилиси в 1938 году, окончил режиссерский факультет Тбилисского театрального института. С 1962 года работал в Тбилисском государственном академическом театре имени Шота Руставели. В августе 2011 года Стуруа был освобожден от должности худрука "за ксенофобские высказывания". Режиссер тогда заявил, что его уволили по политическим мотивам. Затем Роберт Стуруа принял предложение от московского театра Et Cetera занять должность главного режиссера. Здесь Стуруа поставил "Последнюю запись Крэппа" по Беккету, "Шейлока" и "Бурю" по Шекспиру, "Ничего себе местечко для кормления собак" по пьесе Тарика Нуи и "Звездного мальчика" по Оскару Уайльду. В ноябре 2012 года, после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта", Стуруа был восстановлен в театре имени Руставели в должности худрука, а в июне 2013 года он открыл в Тбилиси собственный театр "Фабрика". Спектакли Стуруа принесли театру имени Шота Руставели мировую известность, они были представлены на всех престижных международных фестивалях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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