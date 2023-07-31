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"Начало новой эры" – премьер Китая о развитии отношений с Грузией
"Начало новой эры" – премьер Китая о развитии отношений с Грузией
Грузия и Китай переходят на стратегическое партнерство 31.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-31T13:55+0400
2023-07-31T13:55+0400
2023-07-31T13:55+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили внес ценный вклад в развитие отношений Грузии с Китаем, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян с его грузинским коллегой. Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи было заявлено, что Грузия и Китай устанавливают стратегическое партнерство. По его словам, в прошлом году страны отпраздновали 30-летие установления дипломатических отношений. А несколько дней назад состоялась важная встреча Гарибашвили с Си Цзиньпином. "Речь шла о новой эре наших двусторонних отношений и углублении отношений между двумя странами. Позже наши две страны проведут торгово-экономический форум, который укрепит контакты и координацию между нашими правительствами и деловыми кругами", – отметил Ли Цян. Новые инвестиции в Грузию – премьер обсудил перспективы с Азиатским банком>>По его словам, также будет опубликовано совместное коммюнике с целью поднятия двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, китай, пекин, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, тбилиси
грузия, новости, политика, китай, пекин, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, тбилиси
"Начало новой эры" – премьер Китая о развитии отношений с Грузией
Грузия и Китай переходят на стратегическое партнерство
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили внес ценный вклад в развитие отношений Грузии с Китаем, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян с его грузинским коллегой.
Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи было заявлено, что Грузия и Китай устанавливают стратегическое партнерство.
"Вы очень известный в Грузии государственный деятель и давний друг китайского народа. Я также знаю, что вы уже второй срок управляете страной в качестве премьер-министра. В течение обоих сроков вы внесли ценный вклад в развитие отношений Грузии с Китаем. Мы высоко ценим эти усилия", – заявил Ли Цян.
По его словам, в прошлом году страны отпраздновали 30-летие установления дипломатических отношений. А несколько дней назад состоялась важная встреча Гарибашвили с Си Цзиньпином.
"Речь шла о новой эре наших двусторонних отношений и углублении отношений между двумя странами. Позже наши две страны проведут торгово-экономический форум, который укрепит контакты и координацию между нашими правительствами и деловыми кругами", – отметил Ли Цян.
По его словам, также будет опубликовано совместное коммюнике с целью поднятия двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства.
"Это станет важным этапным событием в китайско-грузинских отношениях. Китай готов вывести отношения и сотрудничество с Грузией на новый уровень", – отметил премьер-министр Госсовета КНР.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае.
Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.