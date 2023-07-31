https://sputnik-georgia.ru/20230731/neradivye-voditeli-za-polgoda-nakatali-shtrafov-v-gruzii-na-80-millionov-lari-280606122.html
Нерадивые водители за полгода накатали штрафов в Грузии на 80 миллионов лари
Нерадивые водители за полгода накатали штрафов в Грузии на 80 миллионов лари
В Грузии работают 6 496 камер, из которых 4 407– общего вида, а 2 089 – опознающие номера 31.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-31T07:01+0400
2023-07-31T07:01+0400
2023-07-31T09:03+0400
грузия
новости
общество
автомобили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0e/250034381_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ce343ba7c5db39bc9f763540968be06.jpg
ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Водители, чьи нарушения были были зафиксированы дорожными камерами в Грузии, в период с 1 января по 30 июня набрали штрафов на 79,7 миллиона лари, говорится в информации на сайте МВД Грузии. Все видеокамеры зафиксировали 1,6 миллиона нарушений за год, из которых 835,6 тысячи – в Тбилиси. В Тбилиси камеры зафиксировали нарушений на сумму 43,5 миллиона лари. По числу нарушений, зафиксированных на камеру помимо Тбилиси, самое большое число нарушений было зафиксировано в Шида Картли – 155,3 тысячи и в Аджарии – 140,3 тысячи. В Грузии выросли штрафы для водителей: за что придется платить больше? >>Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари. При этом при выплате штрафа в течение месяца действует скидка на штраф в размере 20%. Всего такой скидкой за шесть месяцев воспользовались 647,6 тысячи водителей, которые по итогу выплатили бюджету штрафы со скидкой на сумму 26,1 миллиона лари. В Грузии работают 6 496 камер, из которых 4 407 – общего вида, а 2 089 – опознающие номера. Чтобы упростить администрирование штрафов в Грузии с 1 января 2023 года действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно будет увидеть на сайте МВД Грузии. Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафов может стать причиной отказа для въезда в Грузию повторно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0e/250034381_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_090c1af306e8393c37aa74e667272f51.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, автомобили
грузия, новости, общество, автомобили
Нерадивые водители за полгода накатали штрафов в Грузии на 80 миллионов лари
07:01 31.07.2023 (обновлено: 09:03 31.07.2023)
В Грузии работают 6 496 камер, из которых 4 407– общего вида, а 2 089 – опознающие номера
ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Водители, чьи нарушения были были зафиксированы дорожными камерами в Грузии, в период с 1 января по 30 июня набрали штрафов на 79,7 миллиона лари, говорится в информации на сайте МВД Грузии.
Все видеокамеры зафиксировали 1,6 миллиона нарушений за год, из которых 835,6 тысячи – в Тбилиси.
В Тбилиси камеры зафиксировали нарушений на сумму 43,5 миллиона лари.
По числу нарушений, зафиксированных на камеру помимо Тбилиси, самое большое число нарушений было зафиксировано в Шида Картли – 155,3 тысячи и в Аджарии – 140,3 тысячи.
Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари. При этом при выплате штрафа в течение месяца действует скидка на штраф в размере 20%. Всего такой скидкой за шесть месяцев воспользовались 647,6 тысячи водителей, которые по итогу выплатили бюджету штрафы со скидкой на сумму 26,1 миллиона лари.
В Грузии работают 6 496 камер, из которых 4 407 – общего вида, а 2 089 – опознающие номера.
Чтобы упростить администрирование штрафов в Грузии с 1 января 2023 года действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно будет увидеть на сайте МВД Грузии. Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафов может стать причиной отказа для въезда в Грузию повторно.