https://sputnik-georgia.ru/20230731/neradivye-voditeli-za-polgoda-nakatali-shtrafov-v-gruzii-na-80-millionov-lari-280606122.html

Нерадивые водители за полгода накатали штрафов в Грузии на 80 миллионов лари

Нерадивые водители за полгода накатали штрафов в Грузии на 80 миллионов лари

В Грузии работают 6 496 камер, из которых 4 407– общего вида, а 2 089 – опознающие номера 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T07:01+0400

2023-07-31T07:01+0400

2023-07-31T09:03+0400

грузия

новости

общество

автомобили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0e/250034381_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ce343ba7c5db39bc9f763540968be06.jpg

ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Водители, чьи нарушения были были зафиксированы дорожными камерами в Грузии, в период с 1 января по 30 июня набрали штрафов на 79,7 миллиона лари, говорится в информации на сайте МВД Грузии. Все видеокамеры зафиксировали 1,6 миллиона нарушений за год, из которых 835,6 тысячи – в Тбилиси. В Тбилиси камеры зафиксировали нарушений на сумму 43,5 миллиона лари. По числу нарушений, зафиксированных на камеру помимо Тбилиси, самое большое число нарушений было зафиксировано в Шида Картли – 155,3 тысячи и в Аджарии – 140,3 тысячи. В Грузии выросли штрафы для водителей: за что придется платить больше? >>Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари. При этом при выплате штрафа в течение месяца действует скидка на штраф в размере 20%. Всего такой скидкой за шесть месяцев воспользовались 647,6 тысячи водителей, которые по итогу выплатили бюджету штрафы со скидкой на сумму 26,1 миллиона лари. В Грузии работают 6 496 камер, из которых 4 407 – общего вида, а 2 089 – опознающие номера. Чтобы упростить администрирование штрафов в Грузии с 1 января 2023 года действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно будет увидеть на сайте МВД Грузии. Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафов может стать причиной отказа для въезда в Грузию повторно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, автомобили