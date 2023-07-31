https://sputnik-georgia.ru/20230731/perseidy-2023-primety-i-znachenie-zvezdopada-v-astrologii-280652556.html

Персеиды 2023: приметы и значение звездопада в астрологии

Персеиды 2023: приметы и значение звездопада в астрологии

Пик звездопада Персеиды, самого яркого метеорного потока лета в 2023 году, приходится на 11-12 августа 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T21:42+0400

2023-07-31T21:42+0400

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наука

справки

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Астрологи уверены, что период действия метеорного потока Персеиды существенно влияет на людей, поэтому придают звездопаду большое значение. О значении Персеид в астрологии, какие приметы связаны со звездопадом, читайте в Sputnik Грузия. Значение в астрологии и приметы В период действия августовского звездопада любые начинания завершаются успешно, поэтому эксперты считают, что созидательные Персеиды в астрологии имеют большое значение. Пик активности звездопада Персеиды выпадает на 11-12 августа, однако наблюдать падающие звезды можно до конца месяца, поэтому у желающих воплотить важные идеи и планы в жизнь времени предостаточно. При этом последователи астрологии поясняют, что во время звездопада некоторые дела нужно сделать быстро, а другие – лучше отложить. В период активности метеорного потока Персеиды удачно бракосочетаться, знакомиться с родителями второй половинки, признаваться в любви, то есть благоприятно для любого перехода на следующий уровень. Звездопад Персеиды также помогает улучшить финансовое благополучие. В то же время во время активности августовского звездопада нельзя вкладывать инвестиции, покупать крупные вещи или брать кредиты – по приметам оценить реально финансовые возможности в эти дни будет сложно. Последователи астрологии предупреждают, что в дни звездопада Персеиды следует быть особо бдительными, поскольку энергии нестабильны, а чувства обостряются. Следовательно, самый яркий звездопад лета кому-то принесет благополучие, а кому-то – проблемы. Поэтому эксперты астрологии советуют всем в период действия звездопада Персеиды контролировать свои эмоции, сохраняя спокойствие и трезвость ума. Хорошая примета загадать желание на падающую звезду, которое обязательно сбудется. Астрологи предупреждают, что важно успеть, пока звезда падает и горит, мысленно произнести заветное слово: "деньги", "свадьба", "здоровье" и так далее, то есть то, о чем загадывающий мечтает. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230727/superlunie-zvezdopad-protivostoyanie-chem-poraduet-nebo-v-avguste-2023-280440612.html

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