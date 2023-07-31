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Ремонтные работы на одной из улиц в Сабуртало в Тбилиси – новая схема маршрута

Ремонтные работы на одной из улиц в Сабуртало в Тбилиси – новая схема маршрута

Работы на улице Мицкевича продлятся в течение трех месяцев 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T22:05+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Дорожные работы на улице Мицкевича в столичном районе Сабуртало начнутся 1 августа, из-за чего она будет частично перекрыта, сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси. Дорожные работы продлятся в течение трех месяцев. В рамках проекта на территории площадью порядка 20 тыс. квадратных метров уложат асфальт, обустроят водосточную сеть, тротуары и пандусы. Также будет установлена система внешнего освещения. Работы включают и восстановление коммуникационных сетей.Ограничение коснется дорожного участка с пересечения улицы Тандзия и улицы Мицкевича до пересечения улицы Гамрекели и улицы Мицкевича. Днем здесь будет закрыто только одно направление дороги, а на второй стороне движение станет двусторонним. Участок дороги к границе с Грузией отремонтировали в Армении>>На первом этапе будет ограничена правая сторона автомобильной дороги, ведущая с улицы Тандзия к улице Гамрекели. На втором этапе движение будет ограничено на правой стороне дороги с улицы Гамрекели в направлении улицы Тандзия. Периодически, с 00:00 до 06:00, на улице Мицкевича движение будет ограничено в два этапа – с улицы Тандзия до пересечения с улицей Ташкента и с улицы Ташкента до пересечения с улицей Гамрекели. В период, когда будет закрыт дорожный участок с улицы Тандзия до пересечения с улицей Ташкента, автомобили смогут передвигаться через проспекты Казбеги и Пекина, улицы Мицкевича, Ташкента, Цагарели и Бурдзгла. В период закрытия дорожного участка с улицы Ташкента до пересечения улицы Гамрекели движение будет разрешено через проспекты Казбеги и Пекина, улицы Саирме, Тандзия, Мицкевича и Ташкента. Дорожные работы будут длиться в течение трех месяцев. Они также включают восстановление коммуникационных сетей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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