https://sputnik-georgia.ru/20230731/v-mvd-gruzii-razyasnili-prichinu-proverki-laynera-s-rossiyanami-na-bortu-280624534.html

Проверки на лайнере с россиянами в Батуми - в МВД дали разъяснения

Проверки на лайнере с россиянами в Батуми - в МВД дали разъяснения

Круизный лайнер Astoria Grande больше не будет останавливаться в батумском порту 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T13:09+0400

2023-07-31T13:09+0400

2023-07-31T14:40+0400

грузия

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украина

агентство морского транспорта

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Проверка прибывшего в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого находятся россияне, является стандартной процедурой, она прошла в соответствии с законом, заявил начальник батумского управления департамента полиции Аджарии Ираклий Дгебуадзе. Грузинская оппозиция и ее сторонники устроили акцию протеста против прибытия круизного лайнера, который вошел в порт около в 06:00 по местному времени. Протестующие встретили корабль со свистами, баннерами, криками и закидали его яйцами. На месте несколько раз произошло словесное и физическое противостояние протестующих с полицией. По его словам, к этому времени полиция задержала десять человек в административном порядке в ходе акции протеста. Среди задержанных член оппозиционной партии "Дроа" и руководитель региональной организации Батуми Генри Долидзе. Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля планировал регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии - Батуми. Однако на фоне акций протеста, Батуми было изъято из списка последующих маршрутом лайнера. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются. Лайнер с россиянами оказался под прицелом грузинской оппозиции - фото>>В связи с этим Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International, а принадлежит оно компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированную на Сейшельских островах. На судно не распространяются международные санкции. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, батуми, турция, украина, агентство морского транспорта