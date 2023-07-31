https://sputnik-georgia.ru/20230731/vizit-premera-gruzii-v-knr-posluzhit-ukrepleniyu-otnosheniy--mnenie-kaladze-280635980.html

Визит премьера Грузии в КНР послужит укреплению отношений – мнение Каладзе

Визит премьера Грузии в КНР послужит укреплению отношений – мнение Каладзе

Есть большие возможности привлечь в Грузию больше инвестиций, вложить больше средств, создать больше рабочих мест, считает мэр 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T16:35+0400

2023-07-31T16:35+0400

2023-07-31T16:35+0400

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ираклий гарибашвили

политика

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. У премьер-министра Грузии был очень важный визит в Китай, который послужит дальнейшему укреплению существующих отношений между двумя странами, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. По его словам, все видели, какие важные сообщения и объявления были сделаны. "Это будет иметь конкретные результаты, где будут учтены интересы нашей страны, а грузинский народ получит еще больше благ", – сказал Каладзе. В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство. Грузия и Китай установили стратегическое партнерство – все детали >>По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, китай, экономика, пекин, каха каладзе, си цзиньпин, ираклий гарибашвили, политика