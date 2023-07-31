https://sputnik-georgia.ru/20230731/gruziya-i-kitay-reshili-ustanovit-strategicheskoe-partnerstvo---tekst-dokumenta-280618427.html

Грузия и Китай решили установить стратегическое партнерство – текст документа

Грузия и Китай решили установить стратегическое партнерство – текст документа

Власти Грузии и Китая приняли решение поднять двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T12:16+0400

2023-07-31T12:16+0400

2023-07-31T13:11+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Китай и Грузия опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства, сообщили в пресс-службе администрации правительства.Документ охватывает четыре аспекта – политический, экономический, межнациональных и культурных отношений, а также международный.В документе отмечено, что в ходе рабочего визита в Китай премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Стороны провели углубленные обсуждения двусторонних отношений, взаимовыгодных международных и региональных вопросов, и был достигнут широкий консенсус.Стороны приняли решение поднять двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства.Стороны считают, что с момента установления дипломатических отношений 9 июня 1992 года двустороннее сотрудничество между двумя странами принесло плодотворные результаты в различных направлениях.В свете интенсивного и сложного развития международной и региональной ситуации стороны разделяют приверженность расширению сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах, укреплению сотрудничества в международных делах, углублению двусторонних отношений и совместному обеспечению регионального и глобального мира, стабильности и развития.Политический аспект1.1. Стороны подтверждают уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран. Грузия решительно поддерживает принцип "одного Китая".1.2. Стороны подчеркивают, что в нынешней международной ситуации и экономической глобализации важность двусторонних связей между Китаем и Грузией значительно возросла. Стороны рассматривают друг друга как важных стратегических партнеров, а углубление двусторонних отношений является приоритетом их внешней политики.1.3. Грузия верит, что модернизация Китая предлагает человечеству новый путь и новый выбор для достижения модернизации. Стороны выражают готовность обмениваться имеющимся опытом в области государственного управления для обеспечения общего развития и процветания.Новые инвестиции в Грузию – премьер обсудил перспективы с Азиатским банком>>1.4. Стороны готовы активизировать политические консультации на высоком уровне по вопросам, представляющим взаимный интерес, и укреплять стратегическое взаимное доверие.1.5. Стороны подчеркивают необходимость расширения связей между центральными и местными органами власти, а также политическими группами и партиями с целью обмена опытом и укрепления отношений по различным направлениям.1.6. Учитывая важную роль сотрудничества между законодательными органами Китая и Грузии в расширении и развитии двусторонних отношений, стороны подчеркивают важность укрепления отношений и сотрудничества между законодательными органами двух стран по многим направлениям и на разных уровнях, а также важность коммуникации и консультации в соответствующих региональных и международных организациях.Экономический аспект2.1. Стороны приветствуют устойчивый рост двусторонней торговли в последние годы и выражают готовность к дальнейшему ее увеличению, оптимизации ее структуры, расширению товарной номенклатуры, увеличению экспорта товаров и услуг из Грузии в Китай.2.2. Грузия приветствует инициативу "Пояс и путь", предложенную Китаем. Стороны подписали документы, в том числе план двустороннего сотрудничества между правительствами КНР и Грузии в рамках этой инициативы, с целью обеспечения большей прочности и потенциала сотрудничества. Стороны укрепят синергию координации и ориентированных на развитие планов в области отраслевой политики в рамках упомянутой инициативы; углубят отношения и сотрудничество в различных областях; придерживаться принципа консультаций и сотрудничества для взаимной выгоды; будут способствовать открытому, "зеленому" и чистому сотрудничеству для реализации целей инициативы "Пояс и путь" и обеспечения устойчивого развития.2.3. Стороны выражают готовность содействовать двусторонним инвестициям и торговле. Стороны будут стимулировать сотрудничество в области транспорта, коммуникаций, модернизации инфраструктуры, развития и укрепления Среднего коридора, цифровых технологий, производства, модернизации и развития железнодорожной сети, сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов, водных ресурсов, охраны окружающей среды, борьбы с опустыниванием, деминерализации воды, оценки соответствия стандартам, использования транзитной инфраструктуры Грузии для бесперебойный экспорт китайской продукции на западные потребительские рынки, обмен технологическими достижениями и ноу-хау, для переподготовки кадровых ресурсов.2.4. КНР и Грузия пользуются преимуществами Соглашения о свободной торговле с 2018 года, которое сыграло важную роль в развитии экономических и торговых отношений между двумя странами. Страны продолжат углублять сотрудничество в рамках упомянутого соглашения; поддерживать экономические и торговые отношения между субъектами государственного и частного секторов Китая и Грузии с целью получения взаимовыгодных результатов; активно использовать возможности для совершенствования соглашения.2.5. Стороны выражают готовность провести следующее заседание Китайско-грузинской комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству с целью усиления обмена информацией в формате комиссии по торговле, инвестициям, инфраструктуре и сотрудничеству в других направлениях, что повысит качество и эффективность двусторонних отношений.2.6. Китай приветствует активное участие Грузии в Международной выставке китайского импорта. Китай поддерживает грузинские предприятия в продаже товаров на китайских электронных торговых площадках.2.7. Стороны выражают готовность активизировать сотрудничество в области туризма с целью совместного развития отрасли. Китай приветствует участие Грузии в таких туристических выставках, как ежегодный Международный туристический рынок Китая.2.8. Китай поддерживает и подчеркивает важность 4-го Форума Шелкового пути в Тбилиси, темой которого является "Сегодняшняя взаимосвязанность, завтрашняя устойчивость", который состоится 26-27 октября 2023 года в Тбилиси.2.9. Грузия рассматривает сотрудничество между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы как прагматичную, открытую и взаимовыгодную платформу для регионального сотрудничества. Китай приветствует заинтересованность Грузии в участии в этом механизме сотрудничества в качестве наблюдателя.2.10. Китай изучит возможность льготного кредитования Грузией для реализации социальных и инфраструктурных проектов.Аспект межнациональных и культурных отношений3.1. Учитывая необходимость углубления двусторонних отношений в новых условиях, стороны выражают готовность активно осуществлять научно-техническое сотрудничество, возобновить Соглашение о сотрудничестве в области науки и техники, которое было подписано в 1993 году между КНР и Грузией.3.2. Учитывая большой потенциал для дружественных отношений и сотрудничества в области межличностных связей и культурных связей, стороны соглашаются укреплять культурное сотрудничество. Будут поощряться визиты граждан двух стран, укрепляться сотрудничество в области туризма, здравоохранения, по делам молодежи и спорта. Кроме того, будут укреплены отношения в области кинематографии, прессы и общественной дипломатии.Образование Грузии получит больше возможностей от сотрудничества с Китаем – министр>>3.3. Стороны изучат возможность празднования годов культуры Китая и Грузии и продолжат консультации по созданию культурных центров, которым будет оказана соответствующая поддержка.3.4. Стороны будут укреплять сотрудничество в области науки и высшего образования. Будут реализованы программы обмена профессорами и студентами, укреплено сотрудничество в области коммерциализации науки и новых технологий, реализованы совместные проекты.3.5. Стороны будут поддерживать университеты в осуществлении практического сотрудничества, аналогичного совместным учебным программам; будет поощряться всестороннее использование высококачественных цифровых образовательных ресурсов университетами и их рассмотрение в онлайн- и офлайн-форматах сотрудничества. Стороны будут способствовать взаимному обмену и совместному развитию студентов, используя государственные стипендиальные инструменты и другие средства.3.6. Стороны придают важное значение программам обмена и сотрудничества с целью изучения языков, поощряют школы обеих стран к изучению китайского и грузинского языков; выражают готовность внедрять программы обмена и переподготовки учителей иностранных языков; поддерживают развитие Институтов Конфуция (классных комнат).Международный аспект4.1. Стороны будут укреплять координацию и сотрудничество в региональных и международных делах, совместную поддержку подлинной многосторонности; твердо придерживаться международной системы, созданной вокруг Организации Объединенных Наций, международного порядка, основанного на международном праве, основополагающих нормах международных отношений, основанных на целях и принципах Устава ООН; поощрять внедрение новых типов международных отношений.4.2. Стороны поддерживают продвижение общих ценностей человечества – мира, развития, сотрудничества, справедливости, демократии и свободы; уважают независимый выбор всех народов при определении пути развития, соответствующего их национальным возможностям, и вносят вклад в создание общества с общим будущим для человечества.Аджария будет сотрудничать с китайской провинцией Сычуань>>4.3. Грузия поддерживает Инициативу по глобальному развитию, предложенную Китаем, и готова принять активное участие в сотрудничестве в рамках этой инициативы с целью ускорения реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития к 2030 году.4.4. Грузия поддерживает инициативу по глобальной безопасности, предложенную Китаем. Стороны хотят укреплять отношения и сотрудничество в рамках этой инициативы и прилагать совместные усилия для создания мирной и стабильной международной обстановки в области безопасности, способствуя и защищая общее развитие стран региона.4.5. Грузия поддерживает Глобальную цивилизационную инициативу, предложенную Китаем. Стороны будут активно сотрудничать для реализации этой инициативы.Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля 2023 года для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин.В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае.Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, китай, ираклий гарибашвили, оон, си цзиньпин, политика, экономика