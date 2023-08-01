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Грузинский народ не нуждается в опекуне – спикер парламента ответил на заявление посла США
Грузинский народ не нуждается в опекуне – спикер парламента ответил на заявление посла США
Заявления иностранных политиков или дипломатов от имени грузинского народа – обычное покровительственное отношение, считает глава парламента 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T19:02+0400
2023-08-01T19:02+0400
2023-08-01T19:02+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Заявление посла США в Грузии Келли Дегнан является манипуляцией, которая поощряет насилие и истерию – грузинский народа не нуждается в опекуне, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан, комментируя акцию протеста из-за прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту, заявила, что никто не должен ожидать, что грузины будут приветствовать народ из России с учетом территориальных проблем Грузии. По мнению главы грузинского законодательного органа, это проблема, когда происходит поддержка подобных акций, как прошла накануне в Батуми.Как отметил спикер парламента, послы представляют народ своей страны, а если защищают чьи-то интересы, то защищают только интересы своего народа. По словам Папуашвили, это обычное покровительственное отношение к грузинскому народу. Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны 19 человек. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию. Никто в Грузии не думает, как посол США – Кобахидзе ответил на заявление дипломата>>Власти Грузии назвали события вокруг прибытия лайнера в Батуми умышленной провокацией и деструктивными действиями оппозиционеров. По словам министров, нет никакой разницы между туристами, прибывающими на самолетах и кораблях, а цель оппозиционеров – помешать развитию туризма и тем самым экономики. Власти подчеркнули, что на судно Astoria Grande не распространяются международные санкции. Оно принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах, а обслуживает его круизная компания Турции Miray Cruises International. Плавает судно под флагом Палау. В понедельник Astoria Grande совершил второй рейс в Батуми. Первый рейс (27 июля) грузинские оппозиционеры также встречали акцией протеста. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом в руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, шалва папуашвили, келли дегнан, батуми, китай
политика, грузия, новости, сша, шалва папуашвили, келли дегнан, батуми, китай
Грузинский народ не нуждается в опекуне – спикер парламента ответил на заявление посла США
Заявления иностранных политиков или дипломатов от имени грузинского народа – обычное покровительственное отношение, считает глава парламента
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Заявление посла США в Грузии Келли Дегнан является манипуляцией, которая поощряет насилие и истерию – грузинский народа не нуждается в опекуне, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан, комментируя акцию протеста из-за прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту, заявила, что никто не должен ожидать, что грузины будут приветствовать народ из России с учетом территориальных проблем Грузии.
"Это абсолютная манипуляция, когда речь идет о том, что якобы это воля народа… Вообще такого типа заявления иностранных дипломатов – довольно опасный путь, когда от имени грузинского народа выступают представители иностранных государств. Грузинский народ не нуждается в опекуне, тем более грузинскому народу не нужна иностранная опека", – заявил Папуашвили.
По мнению главы грузинского законодательного органа, это проблема, когда происходит поддержка подобных акций, как прошла накануне в Батуми.
"Это проблема, когда происходит поддержка такой истерии, и такие оценки, которые мы услышали, в том числе от посла США. Затем это поощряет истерию, то насилие, которое вчера мы там увидели, поощряет нападение на полицию Грузии", – отметил Папуашвили.
Как отметил спикер парламента, послы представляют народ своей страны, а если защищают чьи-то интересы, то защищают только интересы своего народа.
"Защита и представление интересов грузинского народа не являются задачей посла иностранного государства. Поэтому, конечно, очень плохая тенденция, когда у нас есть факты, когда представители иностранных государств, будь то посол или иностранный политик, выступают от имени грузинского народа", – заявил он.
По словам Папуашвили, это обычное покровительственное отношение к грузинскому народу.
"Как будто у грузинского народа нет представителя и ему нужен иностранный помощник, чтобы озвучить его мысли", – добавил Папуашвили.
Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны 19 человек. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.
Власти Грузии назвали события вокруг прибытия лайнера в Батуми умышленной провокацией и деструктивными действиями оппозиционеров. По словам министров, нет никакой разницы между туристами, прибывающими на самолетах и кораблях, а цель оппозиционеров – помешать развитию туризма и тем самым экономики.
Власти подчеркнули, что на судно Astoria Grande не распространяются международные санкции. Оно принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах, а обслуживает его круизная компания Турции Miray Cruises International. Плавает судно под флагом Палау.
В понедельник Astoria Grande совершил второй рейс в Батуми. Первый рейс (27 июля) грузинские оппозиционеры также встречали акцией протеста.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом в руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.