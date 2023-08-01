https://sputnik-georgia.ru/20230801/gruziya-i-azerbaydzhan-obsudili-sovmestnye-proekty-v-energetike-280732818.html

Грузия и Азербайджан обсудили совместные проекты в энергетике

Грузия и Азербайджан обсудили совместные проекты в энергетике

Стороны обсудили существующие и будущие возможности сотрудничества в сфере нефти, газа и возобновляемых источников энергии 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T23:36+0400

2023-08-01T23:36+0400

2023-08-01T23:36+0400

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ромео микаутадзе

энергетика грузии

грузино-азербайджанские отношения

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Грузия приветствует успешную деятельность Государственной нефтяной компании Азербайджанской республики (SOCAR) в стране, заявил первый заместитель министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе на встрече с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом в рамках его рабочего визита в Азербайджан. Микаутадзе находится в Азербайджане с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Минэкономики Грузии. Согласно заявлению ведомства, на встрече было подчеркнуто успешное и постоянно развивающееся сотрудничество двух стран в различных отраслях экономики, в том числе в энергетике. Отмечено, что визиты на высшем уровне в 2022-2023 годах придали новый импульс стратегическому партнерству двух стран. Порты Грузии важны для развития маршрута "Восток-Запад" – взгляд из Азербайджана >>На встрече отмечалось, что совместные энергетические и транспортные проекты не только способствуют устойчивому развитию экономики обеих стран, но и значительно укрепляют энергетическую безопасность региона и Европы. Кроме того, было подчеркнуто, что подписание в 2022 году в Бухаресте между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией соглашения о стратегическом партнерстве в сфере зеленой энергетики открывает путь для дальнейшего расширения сотрудничества. Грузию и Азербайджан связывает крепкая дружба – спикер парламента >>Стороны обсудили существующие и будущие возможности сотрудничества в сфере нефти, газа и возобновляемых источников энергии. Бизнес SOCAR в Грузии включает несколько направлений: сеть АЗС и нефтебаз, газораспределительные компании в регионах страны, а также Кулевский нефтяной терминал на берегу Черного моря для экспорта нефтепродуктов на мировые рынки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, азербайджан, socar, ромео микаутадзе, энергетика грузии, грузино-азербайджанские отношения