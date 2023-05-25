https://sputnik-georgia.ru/20230525/gruziyu-i-azerbaydzhan-svyazyvaet-krepkaya-druzhba--spiker-parlamenta-278025847.html

Грузию и Азербайджан связывает крепкая дружба – спикер парламента

Грузию и Азербайджан связывает крепкая дружба – спикер парламента

Региональные энергетические и транспортные проекты международного значения, сблизили два государства экономически и политически, заявил председатель парламента 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T23:58+0400

2023-05-25T23:58+0400

2023-05-26T00:17+0400

грузия

новости

политика

азербайджан

шалва папуашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1a/278026072_0:84:1599:983_1920x0_80_0_0_bdf6b55d6af7c866238a2068dace38d1.jpg

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил Азербайджан с Днем независимости и отметил важность дружеских отношений между странами. Сегодня в Тбилиси прошел прием, посвященный 105-й годовщине со дня объявления независимости Азербаджана. "Исторически важно, что независимость наших стран была провозглашена одновременно, и 105 лет назад наши предки одновременно праздновали восстановление государственности. Грузию и Азербайджан связывают крепкая дружба и добрососедские отношения. Эта дружба основана на давних исторических узах и нелегком пути, который прошли наши страны после распада Советского Союза к созданию сильных и независимых государств", – сказал Папуашивили. Что председатель парламента Грузии обсудил с президентом Азербайджана >>По его словам, для грузинского народа азербайджанский народ является ближайшим соседом и другом, с которым их связывают не только стратегические, политические и экономические отношения, но и глубокие, уважительные, человеческие и культурные связи. По его словам, региональные энергетические и транспортные проекты международного значения, стартовавшие три десятилетия назад, сблизили два государства экономически и политически. "Президенты Эдуард Шеварднадзе и Гейдар Алиев вместе с турецким руководством сделали невозможное возможным. Мало кто мог представить важность таких дальновидных проектов, которые постепенно восстановили старые торговые пути и которые сегодня являются ключевым связующим звеном между Европой и Азией", – сказал Папуашвили. При этом он отметил, что с ростом значения Срединного коридора, сотрудничество Грузии и Азербайджана становится все более актуальным. Грузия и Азербайджан продолжают укреплять сотрудничество в оборонной сфере >>"Мы готовы реализовывать совместные проекты, способствующие развитию маршрутов транспортировки энергоресурсов", – сказал Папуашвили. Грузия и Азербайджан активно сотрудничают в сфере энергетики. Через Грузию Азербайджан поставляет газ в Турцию и дальше в Европу, и теперь стороны обсуждают осуществление поставок электроэнергии в Европу. В декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает среди прочего строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. Азербайджан намерен упростить таможенные процедуры в рамках транспортного коридора >>Правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в декабре 2022 года подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое в числе прочего подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1 100 км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Грузии и Азербайджану поставлять в Европу электроэнергию с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Кроме того, с 1 января 2023 года начались поставки азербайджанского газа в Румынию через Грузию. Из Азербайджана газ в Европу попадает через газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, азербайджан, шалва папуашвили