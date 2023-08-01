https://sputnik-georgia.ru/20230801/gruziya-poteryaet-okolo-1-mlrd-za-god-bez-rossiyskikh-turistov---glava-gruzinskoy-mechty-280681132.html

Грузия потеряет около $1 млрд за год без российских туристов – глава "Грузинской мечты"

Грузия потеряет около $1 млрд за год без российских туристов – глава "Грузинской мечты"

Граждане России занимают второе место по количеству визитов в Грузию, согласно официальным данным за первые шесть месяцев 2023 года 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T11:34+0400

2023-08-01T11:34+0400

2023-08-01T12:10+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Если российские туристы не будут приезжать в Грузию, в течение года страна потеряет около 1 миллиарда долларов, в то время как экономика страны составляет 30 миллиардов долларов, заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге.Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны 19 человек. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.Власти Грузии назвали события вокруг прибытия лайнера в Батуми умышленной провокацией и деструктивными действиями оппозиционеров. По словам министров, нет никакой разницы между туристами, прибывающими на самолетах и кораблях, а цель оппозиционеров – помешать развитию туризма и тем самым экономики.Власти подчеркнули, что на судно Astoria Grande не распространяются международные санкции. Оно принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах, а обслуживает его круизная компания Турции Miray Cruises International. Плавает судно под флагом Палау.В понедельник Astoria Grande совершил второй рейс в Батуми. Первый рейс, 27 июля, грузинские оппозиционеры также встречали акцией протеста.Лайнер с россиянами на борту не под санкциями – Агентство морского транспорта Грузии>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом в руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Туризм в ГрузииГрузия в январе-июне восстановила показатели 2019 года (до пандемии) на 74%. Из общего числа визитов 1,9 миллиона были туристическими, что на 59,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 90,8%.В январе-июне 2023 года граждане России совершили 577,6 тысячи визитов в Грузию, что на 133,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Граждане России занимают второе место по количеству визитов в Грузию.Согласно данным Национальной администрации туризма, выручка от международного туризма за шесть месяцев 2023 года составила 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, россия, грузино-российские отношения, туризм