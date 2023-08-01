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Грузия потеряет около $1 млрд за год без российских туристов – глава "Грузинской мечты"
Грузия потеряет около $1 млрд за год без российских туристов – глава "Грузинской мечты"
Граждане России занимают второе место по количеству визитов в Грузию, согласно официальным данным за первые шесть месяцев 2023 года 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T11:34+0400
2023-08-01T11:34+0400
2023-08-01T12:10+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Если российские туристы не будут приезжать в Грузию, в течение года страна потеряет около 1 миллиарда долларов, в то время как экономика страны составляет 30 миллиардов долларов, заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге.Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны 19 человек. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.Власти Грузии назвали события вокруг прибытия лайнера в Батуми умышленной провокацией и деструктивными действиями оппозиционеров. По словам министров, нет никакой разницы между туристами, прибывающими на самолетах и кораблях, а цель оппозиционеров – помешать развитию туризма и тем самым экономики.Власти подчеркнули, что на судно Astoria Grande не распространяются международные санкции. Оно принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах, а обслуживает его круизная компания Турции Miray Cruises International. Плавает судно под флагом Палау.В понедельник Astoria Grande совершил второй рейс в Батуми. Первый рейс, 27 июля, грузинские оппозиционеры также встречали акцией протеста.Лайнер с россиянами на борту не под санкциями – Агентство морского транспорта Грузии>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом в руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Туризм в ГрузииГрузия в январе-июне восстановила показатели 2019 года (до пандемии) на 74%. Из общего числа визитов 1,9 миллиона были туристическими, что на 59,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 90,8%.В январе-июне 2023 года граждане России совершили 577,6 тысячи визитов в Грузию, что на 133,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Граждане России занимают второе место по количеству визитов в Грузию.Согласно данным Национальной администрации туризма, выручка от международного туризма за шесть месяцев 2023 года составила 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, россия, грузино-российские отношения, туризм
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, россия, грузино-российские отношения, туризм
Грузия потеряет около $1 млрд за год без российских туристов – глава "Грузинской мечты"
11:34 01.08.2023 (обновлено: 12:10 01.08.2023)
Граждане России занимают второе место по количеству визитов в Грузию, согласно официальным данным за первые шесть месяцев 2023 года
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Если российские туристы не будут приезжать в Грузию, в течение года страна потеряет около 1 миллиарда долларов, в то время как экономика страны составляет 30 миллиардов долларов, заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны 19 человек. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.
"Вы видели заявления, что российским туристам вообще не следует сюда приезжать. Я не знаю, кто-нибудь с этим согласен? Я уверен, что никто с этим не согласен. Например, если бы российские туристы не въезжали в Грузию, то в течение года страна потеряла бы около 1 миллиарда долларов, когда наша экономика составляет 30 миллиардов долларов. Это означает, что будет потеряно 20-30 тысяч рабочих мест", – сказал Кобахидзе.
Власти Грузии назвали события вокруг прибытия лайнера в Батуми умышленной провокацией и деструктивными действиями оппозиционеров. По словам министров, нет никакой разницы между туристами, прибывающими на самолетах и кораблях, а цель оппозиционеров – помешать развитию туризма и тем самым экономики.
Власти подчеркнули, что на судно Astoria Grande не распространяются международные санкции. Оно принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах, а обслуживает его круизная компания Турции Miray Cruises International. Плавает судно под флагом Палау.
В понедельник Astoria Grande совершил второй рейс в Батуми. Первый рейс, 27 июля, грузинские оппозиционеры также встречали акцией протеста.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом в руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Туризм в Грузии
Грузия в январе-июне восстановила показатели 2019 года (до пандемии) на 74%. Из общего числа визитов 1,9 миллиона были туристическими, что на 59,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 90,8%.
В январе-июне 2023 года граждане России совершили 577,6 тысячи визитов в Грузию, что на 133,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Граждане России занимают второе место по количеству визитов в Грузию.
Согласно данным Национальной администрации туризма, выручка от международного туризма за шесть месяцев 2023 года составила 1,8 миллиарда долларов.