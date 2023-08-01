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Грузия потеряет около $1 млрд за год без российских туристов – глава "Грузинской мечты"
Грузия потеряет около $1 млрд за год без российских туристов – глава "Грузинской мечты"
Граждане России занимают второе место по количеству визитов в Грузию, согласно официальным данным за первые шесть месяцев 2023 года 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T11:34+0400
2023-08-01T12:10+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Если российские туристы не будут приезжать в Грузию, в течение года страна потеряет около 1 миллиарда долларов, в то время как экономика страны составляет 30 миллиардов долларов, заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге.Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны 19 человек. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.Власти Грузии назвали события вокруг прибытия лайнера в Батуми умышленной провокацией и деструктивными действиями оппозиционеров. По словам министров, нет никакой разницы между туристами, прибывающими на самолетах и кораблях, а цель оппозиционеров – помешать развитию туризма и тем самым экономики.Власти подчеркнули, что на судно Astoria Grande не распространяются международные санкции. Оно принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах, а обслуживает его круизная компания Турции Miray Cruises International. Плавает судно под флагом Палау.В понедельник Astoria Grande совершил второй рейс в Батуми. Первый рейс, 27 июля, грузинские оппозиционеры также встречали акцией протеста.Лайнер с россиянами на борту не под санкциями – Агентство морского транспорта Грузии&gt;&gt;Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом в руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Туризм в ГрузииГрузия в январе-июне восстановила показатели 2019 года (до пандемии) на 74%. Из общего числа визитов 1,9 миллиона были туристическими, что на 59,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 90,8%.В январе-июне 2023 года граждане России совершили 577,6 тысячи визитов в Грузию, что на 133,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Граждане России занимают второе место по количеству визитов в Грузию.Согласно данным Национальной администрации туризма, выручка от международного туризма за шесть месяцев 2023 года составила 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, россия, грузино-российские отношения, туризм
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, россия, грузино-российские отношения, туризм

Грузия потеряет около $1 млрд за год без российских туристов – глава "Грузинской мечты"

11:34 01.08.2023 (обновлено: 12:10 01.08.2023)
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе. Съезд правящей партии "Грузинская мечта" 16 января 2021 года
Ираклий Кобахидзе. Съезд правящей партии Грузинская мечта 16 января 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 01.08.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Граждане России занимают второе место по количеству визитов в Грузию, согласно официальным данным за первые шесть месяцев 2023 года
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Если российские туристы не будут приезжать в Грузию, в течение года страна потеряет около 1 миллиарда долларов, в то время как экономика страны составляет 30 миллиардов долларов, заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны 19 человек. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.

"Вы видели заявления, что российским туристам вообще не следует сюда приезжать. Я не знаю, кто-нибудь с этим согласен? Я уверен, что никто с этим не согласен. Например, если бы российские туристы не въезжали в Грузию, то в течение года страна потеряла бы около 1 миллиарда долларов, когда наша экономика составляет 30 миллиардов долларов. Это означает, что будет потеряно 20-30 тысяч рабочих мест", – сказал Кобахидзе.

Власти Грузии назвали события вокруг прибытия лайнера в Батуми умышленной провокацией и деструктивными действиями оппозиционеров. По словам министров, нет никакой разницы между туристами, прибывающими на самолетах и кораблях, а цель оппозиционеров – помешать развитию туризма и тем самым экономики.
Власти подчеркнули, что на судно Astoria Grande не распространяются международные санкции. Оно принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах, а обслуживает его круизная компания Турции Miray Cruises International. Плавает судно под флагом Палау.
В понедельник Astoria Grande совершил второй рейс в Батуми. Первый рейс, 27 июля, грузинские оппозиционеры также встречали акцией протеста.
Лайнер с россиянами на борту не под санкциями – Агентство морского транспорта Грузии>>
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом в руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.

Туризм в Грузии

Грузия в январе-июне восстановила показатели 2019 года (до пандемии) на 74%. Из общего числа визитов 1,9 миллиона были туристическими, что на 59,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 90,8%.
В январе-июне 2023 года граждане России совершили 577,6 тысячи визитов в Грузию, что на 133,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Граждане России занимают второе место по количеству визитов в Грузию.
Согласно данным Национальной администрации туризма, выручка от международного туризма за шесть месяцев 2023 года составила 1,8 миллиарда долларов.
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