https://sputnik-georgia.ru/20230801/gruziya-ukrepila-pozitsii-na-mezhdunarodnoy-ekonomicheskoy-karte--volskiy-280687779.html

Грузия укрепила позиции на международной экономической карте – Вольский

Грузия укрепила позиции на международной экономической карте – Вольский

Грузия приобрела поддержку со стороны очень мощной страны со второй экономикой в мире, отметил вице-спикер парламента 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T13:54+0400

2023-08-01T13:54+0400

2023-08-01T13:54+0400

китай

грузия

новости

политика

пекин

тбилиси

ираклий гарибашвили

си цзиньпин

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24651/16/246511679_0:20:3000:1708_1920x0_80_0_0_a2a4099b604f6f33acad4f4e62f9058a.jpg

ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Грузия серьезно укрепила свои позиции на международной экономической карте и приобрела значительную поддержку, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский, комментируя визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Китай. Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. В ходе визита премьера было принято решение поднять уровень сотрудничества между странами до стратегического партнерства. В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень, и страны устанавливают стратегическое партнерство. По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай решил ограничить экспорт комплектующих для БПЛА >>>Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

пекин

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

китай, грузия, новости, политика, пекин, тбилиси, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, грузинская мечта - демократическая грузия