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Грузия укрепила позиции на международной экономической карте – Вольский
Грузия укрепила позиции на международной экономической карте – Вольский
Грузия приобрела поддержку со стороны очень мощной страны со второй экономикой в мире, отметил вице-спикер парламента 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T13:54+0400
2023-08-01T13:54+0400
2023-08-01T13:54+0400
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ираклий гарибашвили
си цзиньпин
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Грузия серьезно укрепила свои позиции на международной экономической карте и приобрела значительную поддержку, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский, комментируя визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Китай. Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. В ходе визита премьера было принято решение поднять уровень сотрудничества между странами до стратегического партнерства. В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень, и страны устанавливают стратегическое партнерство. По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай решил ограничить экспорт комплектующих для БПЛА >>>Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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китай, грузия, новости, политика, пекин, тбилиси, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, грузинская мечта - демократическая грузия
китай, грузия, новости, политика, пекин, тбилиси, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, грузинская мечта - демократическая грузия
Грузия укрепила позиции на международной экономической карте – Вольский
Грузия приобрела поддержку со стороны очень мощной страны со второй экономикой в мире, отметил вице-спикер парламента
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Грузия серьезно укрепила свои позиции на международной экономической карте и приобрела значительную поддержку, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский, комментируя визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Китай.
Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. В ходе визита премьера было принято решение поднять уровень сотрудничества между странами до стратегического партнерства.
"Грузия достаточно серьезно укрепила свои позиции на международной экономической карте, а также приобрела значительную поддержку со стороны очень мощной страны со второй экономикой в мире по всем направлениям", – cказал Вольский журналистам.
В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень, и страны устанавливают стратегическое партнерство.
По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу.
Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.