https://sputnik-georgia.ru/20230801/kogda-vvp-na-dushu-naseleniya-v-gruzii-prevysit-10-tys-dollarov-280685951.html

Когда ВВП на душу населения в Грузии превысит 10 тыс. долларов?

Когда ВВП на душу населения в Грузии превысит 10 тыс. долларов?

Важную роль в развитии экономики выполняет отрасль туризма, заявил лидер "Грузинской мечты" 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T12:52+0400

2023-08-01T12:52+0400

2023-08-01T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. ВВП на душу населения в Грузии достигнет 8,2 тысячи долларов к концу года, а в 2015 году превысит 10 тысяч долларов, если нынешний темп роста экономики сохранится, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Средний показатель реального роста ВВП в январе-июне 2023 года составил 7,6%, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат"."С такими темпами к концу года ВВП на душу населения достигнет 8,2 тысячи долларов, тогда как показатель в аналогичный период 2020 года был только 4 250. Это означает, что всего-навсего за три года номинальная экономика Грузии в долларах почти удвоилась, что наряду с эффективной экономической политикой государства является результатом сохранения мира", – сказал Кобахидзе. Лидер "Грузинской мечты" отметил важность роста экономики для улучшения благосостояния населения и достижения успехов на пути в Евросоюз. "Экономический рост является важнейшим фактором для выполнения всех политических задач Грузии, в том числе для улучшения социального положения населения, искоренения бедности, укрепления устойчивости Грузии к внешним и внутренним вызовам, а также в плане евроинтеграции страны", – сказал Кобахидзе. По его словам, те, кто разбираются в вопросе, знают, что ВВП на душу населения должно превысить хотя бы 10 тысяч долларов, чтобы начался серьезный разговор о евроинтеграции страны. Грузия потеряет около $1 млрд за год без российских туристов - глава "Грузинской мечты">>"С учетом нынешних темпов Грузия перешагнет этот показатель уже в 2025 году", – сказал Кобахидзе.Важную роль в развитии экономики, по его словам, выполняет отрасль туризма. Доходы от туризма в январе-июне 2023 года выросли на 58% по сравнению с тем же периодом 2022 года и превысили 1,8 миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, китай, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, туризм, грузия - евросоюз, евросоюз