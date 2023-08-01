https://sputnik-georgia.ru/20230801/mery-po-privlecheniyu-turistov-v-gruziyu-priveli-k-rekordnomu-rostu-dokhodov--restorator-280720868.html

Меры по привлечению туристов в Грузию привели к рекордному росту доходов – ресторатор

Меры по привлечению туристов в Грузию привели к рекордному росту доходов – ресторатор

Национальная администрация туризма обеспечивает прибытие в Грузию высокоплатежных туристов, заявил глава Ассоциации рестораторов 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T20:54+0400

2023-08-01T20:54+0400

2023-08-01T20:54+0400

грузия

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экономика

национальная администрация туризма грузии

ресторан

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Работа, проделанная Национальной администрацией туризма, и добавление авиарейсов привели к увеличению числа туристов и доходов в Грузии, заявил основатель Ассоциации рестораторов страны Шота Бурджанадзе. Согласно информации Национальной администрации туризма, доходы от иностранных туристов в Грузии в январе-июне 2023 года превысили 1,8 миллиарда долларов, что является рекордным показателем.По его словам, эти шаги дали результаты, и сегодня мы имеем более чем 100-процентный рост доходов от уровня 2019 года, что, безусловно, является результатом этих усилий.С января по июнь 2023 года Грузию посетили около 2,9 миллиона международных путешественников, что на 75,9% больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года. При этом показатели восстановлены на 74% по сравнению с январем-июнем 2019 года.Грузия потеряет около $1 млрд за год без российских туристов - глава "Грузинской мечты">>Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии коронавируса с лета 2021 года. Уже в 2022 году Грузию посетили 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели были восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, экономика, национальная администрация туризма грузии, ресторан