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Меры по привлечению туристов в Грузию привели к рекордному росту доходов – ресторатор
Меры по привлечению туристов в Грузию привели к рекордному росту доходов – ресторатор
Национальная администрация туризма обеспечивает прибытие в Грузию высокоплатежных туристов, заявил глава Ассоциации рестораторов 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T20:54+0400
2023-08-01T20:54+0400
2023-08-01T20:54+0400
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экономика
национальная администрация туризма грузии
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Работа, проделанная Национальной администрацией туризма, и добавление авиарейсов привели к увеличению числа туристов и доходов в Грузии, заявил основатель Ассоциации рестораторов страны Шота Бурджанадзе. Согласно информации Национальной администрации туризма, доходы от иностранных туристов в Грузии в январе-июне 2023 года превысили 1,8 миллиарда долларов, что является рекордным показателем.По его словам, эти шаги дали результаты, и сегодня мы имеем более чем 100-процентный рост доходов от уровня 2019 года, что, безусловно, является результатом этих усилий.С января по июнь 2023 года Грузию посетили около 2,9 миллиона международных путешественников, что на 75,9% больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года. При этом показатели восстановлены на 74% по сравнению с январем-июнем 2019 года.Грузия потеряет около $1 млрд за год без российских туристов - глава "Грузинской мечты">>Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии коронавируса с лета 2021 года. Уже в 2022 году Грузию посетили 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели были восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, экономика, национальная администрация туризма грузии, ресторан
грузия, новости, туризм, экономика, национальная администрация туризма грузии, ресторан
Меры по привлечению туристов в Грузию привели к рекордному росту доходов – ресторатор
Национальная администрация туризма обеспечивает прибытие в Грузию высокоплатежных туристов, заявил глава Ассоциации рестораторов
Работа, проделанная Национальной администрацией туризма, и добавление авиарейсов привели к увеличению числа туристов и доходов в Грузии, заявил основатель Ассоциации рестораторов страны Шота Бурджанадзе.
Согласно информации Национальной администрации туризма, доходы от иностранных туристов в Грузии в январе-июне 2023 года превысили 1,8 миллиарда долларов, что является рекордным показателем.
"Мы были оптимистичны в отношении того, что количество туристов и доходы увеличатся после пандемии коронавируса, но это увеличение не произошло без принятия определенных мер. Национальная администрация туризма обеспечивает прибытие в Грузию высокоплатежных туристов, также важны дополнительные рейсы из Азии и Европы в аэропорты Тбилиси, Кутаиси и Батуми", – заявил Бурджанадзе в эфире телеканала "Имели".
По его словам, эти шаги дали результаты, и сегодня мы имеем более чем 100-процентный рост доходов от уровня 2019 года, что, безусловно, является результатом этих усилий.
С января по июнь 2023 года Грузию посетили около 2,9 миллиона международных путешественников, что на 75,9% больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года. При этом показатели восстановлены на 74% по сравнению с январем-июнем 2019 года.
Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии коронавируса с лета 2021 года. Уже в 2022 году Грузию посетили 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели были восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии.