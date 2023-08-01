https://sputnik-georgia.ru/20230801/nakazaniya-svyazannye-s-oborotom-grazhdanskogo-oruzhiya-uzhestocheny-v-gruzii-s-1-avgusta-280665791.html

Наказания, связанные с оборотом гражданского оружия, ужесточены в Грузии с 1 августа

Наказания, связанные с оборотом гражданского оружия, ужесточены в Грузии с 1 августа

Приобретение, ношение и хранение газового оружия без разрешения повлечет за собой штраф в размере 600 лари с конфискацией оружия 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T09:01+0400

2023-08-01T09:01+0400

2023-08-01T09:01+0400

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оружие

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кодекс административных правонарушений

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Штрафы, связанные с оборотом и перевозом шумового, пневматического и газового оружия, ужесточаются с 1 августа в Грузии.Согласно вступающим в силу поправкам в Кодекс административных правонарушений, нарушение правил перевоза шумового оружия будет по-прежнему караться штрафом в размере 500 лари.А вот штраф за повторное подобное нарушение возрастет с 500 до 1 тысячи лари. Третье подобное нарушение будет караться уже штрафом в размере 2 тысяч лари.Между тем, приобретение, ношение и хранение подобного оружия без разрешения повлечет за собой штраф в размере 600 лари с конфискацией оружия. Его незаконная передача или продажа, как и ввоз такого оружия без разрешения также будет караться штрафом в 600 лари.Повторное нарушение приведет к штрафу в размере 1 тысячи лари.Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержано 12 человек >>А вот штраф за нарушение правил хранения пневматического оружия составит 200 лари. Нарушение же правил его ношения и стрельба в населенном пункте обойдется владельцу оружия в 500 лари с конфискацией оружия.Кроме того, штраф 600 лари придется заплатить за ношение незарегистрированного, использование в тире и приобретение, хранение и ношение такого оружия, которое недопустимо для гражданского оборота, а также за ввоз такого оружия в Грузию и вывоз из страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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