https://sputnik-georgia.ru/20230801/nikakoy-politsii-zdravookhraneniya-ne-budet---azarashvili-o-roste-shtrafov-v-medsfere-gruzii-280680053.html

Никакой полиции здравоохранения не будет – Азарашвили о росте штрафов в медсфере Грузии

Никакой полиции здравоохранения не будет – Азарашвили о росте штрафов в медсфере Грузии

ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Никакой полиции здравоохранения не будет – так прокомментировал ажиотаж вокруг увеличения мандата Агентства регулирования медицинской... 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T12:20+0400

2023-08-01T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Никакой полиции здравоохранения не будет – так прокомментировал ажиотаж вокруг увеличения мандата Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.Поправки в Кодекс административных правонарушений, предполагающие увеличение штрафов за незаконную медицинскую деятельность в два раза, вступили в силу с 1 августа. По словам Азарашвили, роль государства в деле финансирования клиник очень важна и власти готовы платить по адекватным тарифам за качественное лечение пациентов. "Любое изменение направлено только на то, чтобы привести все это в порядок. И любая спекуляция, что якобы будет полиция здравоохранения, совершенно не соответствует действительности. В этом вы и сами убедитесь", – сказал Азарашвили. Согласно вступившим в силу поправкам, незаконная медицинская деятельность карается штрафом в размере 20 тысяч лари вместо 10 тысяч, а незаконная врачебная деятельность штрафом в размере двух тысяч лари вместо одной тысячи. А вот неосуществление условий разрешения на медицинскую деятельность повлечет за собой штраф в размере 15 тысяч лари вместо 10 тысяч. Поблажек не будет! – Минздрав Грузии взялся за реанимационные отделения >>>Также выросли штрафы за несоответствующее правилам ведение медицинской документации: они составили 1 тысячу лари для медучреждений и 300 лари для независимых врачей, вместо штрафа от 300 до 500 лари. В Грузии на осуществление медицинской или врачебной деятельности необходима специальная лицензия или сертификат, который выдается врачам при подтверждении квалификации на госязыке или на основании обращения клиники – как приглашенному специалисту. Согласно новому закону, у агентства регулирования также будет возможность незамедлительного реагирования на жалобу пациента. Представители агентства смогут сразу же проверить клинику, параллельно известив суд о проверке медучреждения. В результате изучение качества медуслуги, которую получил пациент, удастся провести эффективнее и быстрее. На основе жалоб граждан Агентство регулирования также сможет проверять фармацевтические дистрибюторские и производственные компании. Кроме того, в законе также появился механизм временного приостановления лицензии для медучреждений – данный вопрос суд будет рассматривать в ускоренном порядке в течение 48 часов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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