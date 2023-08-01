https://sputnik-georgia.ru/20230801/poblazhek-ne-budet-minzdrav-gruzii-vzyalsya-za-reanimatsionnye-otdeleniya-280679042.html
Поблажек не будет! – Минздрав Грузии взялся за реанимационные отделения
Поблажек не будет! – Минздрав Грузии взялся за реанимационные отделения
Новый стандарт для реанимационных отделений устанавливает соответствующие условия как с точки зрения оборудования, так и профессионализма медперсонала 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T10:45+0400
2023-08-01T10:45+0400
2023-08-01T10:53+0400
грузия
новости
общество
зураб азарашвили
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/18/252118197_0:168:3045:1880_1920x0_80_0_0_5c3ebe247eae95364d54936642219f7a.jpg
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Уступок в процессе внедрения новых правил работы реанимационных отделений не будет, и до 1 сентября 2023 года все клиники в Грузии с подобным медсервисом должны отвечать стандартам Минздрава, заявил глава ведомства Зураб Азарашвили. По решению Минздрава Грузии, с 1 сентября 2023 года будут задействованы так называемые разрешительные условия реанимационного обслуживания. Главная цель изменения – обеспечить высокое качество обслуживания и услуг здравоохранения. По словам Азарашвили, министерство сразу же начало работу над этим вопросом, и данный вопрос рассматривался в течение шести-семи месяцев, а с момента утверждения изменений до их задействования у сектора для подготовки был один год. Как отметил министр, в реанимации всего несколько принципиальных вопросов, которые касаются контроля за инфекциями, вытяжных систем, пожарной безопасности, количества коек по площади, количества медсестер и врачей. Министр отметил, что недопустимо, когда на базе одной клиники создано 5-10 клиник, которые с помощью контрактов хотят уладить вопросы, связанные с палатами или реанимацией. Жители Грузии стали чаще ходить по врачам и меньше лежать в больницах – Сакстат>>Стандарт устанавливает соответствующие условия с точки зрения организации инфраструктуры отделения интенсивной терапии, оборудования, лабораторных и диагностических исследований, специальных операционных процедур, качества обслуживания, численности медицинского персонала и их образования. Без разрешения клиника не будет иметь права оказывать реанимационные услуги.Представители Минздрава уже ознакомили с реформой руководителей клиник, врачей и других членов отрасли. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/18/252118197_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_9a473a9732d0ce6b3cc93bac3b57350a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав
Поблажек не будет! – Минздрав Грузии взялся за реанимационные отделения
10:45 01.08.2023 (обновлено: 10:53 01.08.2023)
Новый стандарт для реанимационных отделений устанавливает соответствующие условия как с точки зрения оборудования, так и профессионализма медперсонала
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Уступок в процессе внедрения новых правил работы реанимационных отделений не будет, и до 1 сентября 2023 года все клиники в Грузии с подобным медсервисом должны отвечать стандартам Минздрава, заявил глава ведомства Зураб Азарашвили.
По решению Минздрава Грузии, с 1 сентября 2023 года будут задействованы так называемые разрешительные условия реанимационного обслуживания. Главная цель изменения – обеспечить высокое качество обслуживания и услуг здравоохранения.
"Еще в начале прошлого года, когда я пришел в министерство, и мы рассматривали разные вопросы, я очень удивился, когда обнаружил, что, к сожалению, в стране не существовало никакого стандарта реанимации, чтобы хотя бы на одном листочке было расписано количество врачей и медсестер, контроль инфекции или другое", – заявил министр.
По словам Азарашвили, министерство сразу же начало работу над этим вопросом, и данный вопрос рассматривался в течение шести-семи месяцев, а с момента утверждения изменений до их задействования у сектора для подготовки был один год.
"Никаких уступок в этом плане не будет. Это и неправильно, и я не понимаю, что мы должны уступить?!" – отметил Азарашвили.
Как отметил министр, в реанимации всего несколько принципиальных вопросов, которые касаются контроля за инфекциями, вытяжных систем, пожарной безопасности, количества коек по площади, количества медсестер и врачей.
"Я не вижу никакой нужды, чтобы рассмотреть перенос этих изменений", – подчеркнул Азарашвили.
Министр отметил, что недопустимо, когда на базе одной клиники создано 5-10 клиник, которые с помощью контрактов хотят уладить вопросы, связанные с палатами или реанимацией.
Стандарт устанавливает соответствующие условия с точки зрения организации инфраструктуры отделения интенсивной терапии, оборудования, лабораторных и диагностических исследований, специальных операционных процедур, качества обслуживания, численности медицинского персонала и их образования.
Без разрешения клиника не будет иметь права оказывать реанимационные услуги.
Представители Минздрава уже ознакомили с реформой руководителей клиник, врачей и других членов отрасли.