https://sputnik-georgia.ru/20230801/poblazhek-ne-budet-minzdrav-gruzii-vzyalsya-za-reanimatsionnye-otdeleniya-280679042.html

Поблажек не будет! – Минздрав Грузии взялся за реанимационные отделения

Поблажек не будет! – Минздрав Грузии взялся за реанимационные отделения

Новый стандарт для реанимационных отделений устанавливает соответствующие условия как с точки зрения оборудования, так и профессионализма медперсонала 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T10:45+0400

2023-08-01T10:45+0400

2023-08-01T10:53+0400

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зураб азарашвили

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Уступок в процессе внедрения новых правил работы реанимационных отделений не будет, и до 1 сентября 2023 года все клиники в Грузии с подобным медсервисом должны отвечать стандартам Минздрава, заявил глава ведомства Зураб Азарашвили. По решению Минздрава Грузии, с 1 сентября 2023 года будут задействованы так называемые разрешительные условия реанимационного обслуживания. Главная цель изменения – обеспечить высокое качество обслуживания и услуг здравоохранения. По словам Азарашвили, министерство сразу же начало работу над этим вопросом, и данный вопрос рассматривался в течение шести-семи месяцев, а с момента утверждения изменений до их задействования у сектора для подготовки был один год. Как отметил министр, в реанимации всего несколько принципиальных вопросов, которые касаются контроля за инфекциями, вытяжных систем, пожарной безопасности, количества коек по площади, количества медсестер и врачей. Министр отметил, что недопустимо, когда на базе одной клиники создано 5-10 клиник, которые с помощью контрактов хотят уладить вопросы, связанные с палатами или реанимацией. Жители Грузии стали чаще ходить по врачам и меньше лежать в больницах – Сакстат>>Стандарт устанавливает соответствующие условия с точки зрения организации инфраструктуры отделения интенсивной терапии, оборудования, лабораторных и диагностических исследований, специальных операционных процедур, качества обслуживания, численности медицинского персонала и их образования. Без разрешения клиника не будет иметь права оказывать реанимационные услуги.Представители Минздрава уже ознакомили с реформой руководителей клиник, врачей и других членов отрасли. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав