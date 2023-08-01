https://sputnik-georgia.ru/20230801/nokia-postavit-operatoru-mobilnoy-svyazi-v-gruzii-oborudovanie-dlya-seti-5g-280734058.html

Nokia поставит оператору мобильной связи в Грузии оборудование для сети 5G

Nokia поставит оператору мобильной связи в Грузии оборудование для сети 5G

Nokia модернизирует и обновит существующие сайты с помощью сетей LTE, а также добавит новые сайты с поддержкой 5G 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T23:50+0400

2023-08-01T23:50+0400

2023-08-01T23:59+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Финская компания Nokia и грузинский оператор мобильной связи Cellfie Mobile подписали в Тбилиси контракт по модернизации общенациональной сети 4G оператора и подготовке страны к будущей поддержке 5G.Национальная комиссия по коммуникациям Грузии в июле объявила аукцион для получения необходимой частоты для внедрения 5G-интернета. Cellfie Mobile стала единственной компанией, которая подала заявку на участие в аукционе. Портфолио Nokia AirScale с поддержкой 5G также поможет Cellfie запустить услуги 5G после успешного завершения запланированного на август аукциона на частоты спектра. Nokia является единственным поставщиком RAN в рамках сделки, увеличивая свою долю рынка в стране. Ожидается, что развертывание начнется в ноябре. В рамках сделки Nokia будет поставлять оборудование 5G AirScale, основанное на энергоэффективной технологии ReefShark System-on-Chip (SoC). Сделка будет включать в себя продукты последнего поколения AirScale Baseband и Remote Radio Head (RRH). Два крупнейших оператора мобильной связи в Грузии отказались от аукциона на 5G >>Nokia модернизирует и обновит существующие сайты с помощью сетей LTE, а также добавит новые сайты с поддержкой 5G. После аукциона спектра 5G в стране Nokia также представит новые площадки 5G (3,5 ГГц). Cellfie также будет использовать интеллектуальную систему управления сетью MantaRay от Nokia, чтобы обеспечить консолидированное представление сети для улучшенного мониторинга и управления сетью, дополненное встроенными функциями искусственного интеллекта. Cellfie Mobile (бывшая VEON Georgia, ТМ Beeline) обслуживает 1,45 миллиона абонентов в Грузии. Владельцем компании является бизнесмен Хвича Макацария, купивший VEON Georgia в июне 2022 года за 45 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, nokia, национальная комиссия по коммуникациям грузии, мобильный телефон