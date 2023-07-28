https://sputnik-georgia.ru/20230728/dva-krupneyshikh-operatora-mobilnoy-svyazi-v-gruzii-otkazalis-ot-auktsiona-na-5g-280499723.html

Два крупнейших оператора мобильной связи в Грузии отказались от аукциона на 5G

Два крупнейших оператора мобильной связи в Грузии отказались от аукциона на 5G

Требование операторов связи заключалось в том, чтобы в условиях тендера не было обязательства по подключению виртуального оператора 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T22:29+0400

2023-07-28T22:29+0400

2023-07-28T22:32+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июли - Sputnik. Только одна компания в Грузии - "Селфи Мобайл" - подала заявку на приобретение 5G технологии, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям Грузии. Компания подала заявку на покупку одного комбинированного лота, двух лотов в диапазоне частот 2600 МГц и одного лота в диапазоне частот 1800 МГц. Комиссия объявила аукцион, в котором учла требования владельцев 70% рынка мобильной связи в Грузии - "Магтиком" и "Силкнет", но они отказались от участия в торгах. В Грузии объявлен аукцион по внедрению технологии 5G >>Изначально для получения необходимой частоты для внедрения 5G-интернета компании по всем четырем объединенным лотам брали обязательство посадить в свою сеть мобильного виртуального оператора — MVNO, за что получали дополнительные скидки. Требование операторов связи, а именно "Магтиком" и "Силкнет", заключалось в том, что они будут участвовать в аукционе, если комиссия объявит аукцион хотя бы по одному лоту без обязательств подключения виртуального оператора С учетом их мнений, чтобы не затягивать с внедрением новых технологий, комиссия приняла решение и объявила аукцион по одному объединенному и двум отдельным без обязательства допуска оператора мобильной виртуальной сети. Виртуальные мобильные операторы получили полгода, чтобы пробиться на рынок Грузии >> "Несмотря на решение комиссии, компании не выполнили условия, озвученные как на открытом собрании, так и на рабочих собраниях, и не участвовали в торгах", - говорится в сообщении. 5G — это технология беспроводного интернета нового поколения, которая по сравнению с существующими технологиями значительно повысит скорость мобильного интернета. Комиссия отмечает, что внедрение современной технологии связи является рекомендацией Европейской комиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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