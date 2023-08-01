https://sputnik-georgia.ru/20230801/partiya-predateley-i-vzyatochnikov--kadagidze-ob-obedinenii-eks-chlenov-gruzinskoy-mechty-280698157.html

Партия предателей и взяточников – Кадагидзе об объединении экс-членов "Грузинской мечты"

Партия предателей и взяточников – Кадагидзе об объединении экс-членов "Грузинской мечты"

Парламентские выборы в Грузии состоятся осенью 2024 года 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T15:16+0400

2023-08-01T15:16+0400

2023-08-01T15:19+0400

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саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Политики, покинувшие ряды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", могут создать партию предателей, "наседок" и взяточников, которая не сможет набрать и одного процента на предстоящих парламентских выборах в 2024 году, заявил член общественного движения "Сила народы" Зураб Кадагидзе. Лидер оппозиционной партии "За справедливость" Эка Беселия ранее заявила, что экс-премьер, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария может создать вокруг себя очень интересную конфигурацию к предстоящим парламентским выборам, которые состоятся осенью 2024 года. По мнению Беселия, должна появиться альтернатива "Грузинской мечте" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". По мнению Кадагидзе, помимо Гахария и Беселия, в подобное объединение могут войти покинувшие ряды "Грузинской мечты" такие политики, как Звиад Квачантирадзе, Геди Попхадзе, Леван Гогичаишвили, Тамара Чугошвили, Звиад Дзидзигури. Если к этому "созвездию" предателей добавить действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили, то замкнется необыкновенный круг, отметил Кадагидзе. Отношения между президентом и правящей партией "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили и стала президентом, более чем натянутые. Покинувший ряды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Гахария создал партию "За Грузию" в мае 2021 года. В первых же своих выборах партия смогла показать третий результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны. Не вижу перспективы – депутат "Грузинской мечты" об объединении бывших соратников>>Беселия покинула парламентское большинство и "Грузинскую мечту" на фоне судебного скандала. Ее отношения с коллегами по партии в конец испортились в декабре 2018 года после того, как Высший совет юстиции представил в парламент список кандидатов в судьи Верховного суда Грузии. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, эка беселия, георгий гахария, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024