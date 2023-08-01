https://sputnik-georgia.ru/20230801/shtrafy-za-administrativnye-narusheniya-budut-opredelyatsya-po-novomu-280708342.html
Штрафы за административные нарушения будут определяться по-новому
Штрафы за административные нарушения будут определяться по-новому
Часть административных нарушений предполагает судебное рассмотрение, в том числе мелкое хулиганство и сопротивление полиции 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T16:37+0400
2023-08-01T16:37+0400
2023-08-01T17:10+0400
грузия
новости
общество
штраф
кодекс административных правонарушений
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Поправки в Кодекс административных правонарушений, определяющие по-новому применение административного наказания при совершении одновременно нескольких нарушений, вступили в силу с 1 августа 2023 года.Согласно поправкам, в случае если один орган рассматривает дело о совершении лицом сразу нескольких административных нарушений, административное наказание по-прежнему будет накладываться за совершение более тяжкого правонарушения. Однако с 1 августа к этому наказанию может быть добавлено другое административное наказание по его нарушениям.Кроме того, с 1 августа вступит в силу такое административное наказание, как конфискация гражданского оружия или ограничение прав, связанных с ним.В Грузии ужесточили наказания за издевательство над животными >>В Грузии ряд штрафов выписывается на месте, в том числе, за нарушения правил дорожного движения, охраны окружающей среды, однако часть административных нарушений предполагает судебное рассмотрение, в том числе мелкое хулиганство и сопротивление полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, штраф, кодекс административных правонарушений
грузия, новости, общество, штраф, кодекс административных правонарушений
Штрафы за административные нарушения будут определяться по-новому
16:37 01.08.2023 (обновлено: 17:10 01.08.2023)
Часть административных нарушений предполагает судебное рассмотрение, в том числе мелкое хулиганство и сопротивление полиции
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Поправки в Кодекс административных правонарушений, определяющие по-новому применение административного наказания при совершении одновременно нескольких нарушений, вступили в силу с 1 августа 2023 года.
Согласно поправкам, в случае если один орган рассматривает дело о совершении лицом сразу нескольких административных нарушений, административное наказание по-прежнему будет накладываться за совершение более тяжкого правонарушения. Однако с 1 августа к этому наказанию может быть добавлено другое административное наказание по его нарушениям.
Кроме того, с 1 августа вступит в силу такое административное наказание, как конфискация гражданского оружия или ограничение прав, связанных с ним.
В Грузии ряд штрафов выписывается на месте, в том числе, за нарушения правил дорожного движения, охраны окружающей среды, однако часть административных нарушений предполагает судебное рассмотрение, в том числе мелкое хулиганство и сопротивление полиции.