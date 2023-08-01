https://sputnik-georgia.ru/20230801/turizm-prinosit-vse-bolshe-deneg-gruzii--dokhody-rastut-rekordno-280689726.html

Туризм приносит все больше денег Грузии – доходы растут рекордно

Туризм приносит все больше денег Грузии – доходы растут рекордно

Доходы от туризма растут быстрее, чем количество туристов в Грузии 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T14:16+0400

2023-08-01T14:16+0400

2023-08-01T14:16+0400

экономика

грузия

туризм

национальная администрация туризма грузии

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Доходы от международного туризма в Грузии в январе-июне 2023 года превысили 1,8 миллиарда долларов, что является рекордным показателем, говорится в сообщении Национальной администрации туризма страны. Доходы от туризма выросли на 57,9% по сравнению с январем-июнем 2022 года и на 23,9% по сравнению с тем же периодом допандемийного 2019 года. Доходы от туризма превысили данные за 2019 год, несмотря на то, что количество международных путешественников пока даже не достигло показателей того рекордного в плане туризма года. С января по июнь 2023 года Грузию посетили около 2,9 миллиона международных путешественников, что на 75,9% больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года. При этом показатели восстановлены на 74% по сравнению с январем-июнем 2019 года.Грузия потеряет около $1 млрд за год без российских туристов - глава "Грузинской мечты">>Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии коронавируса с лета 2021 года. Уже в 2022 году Грузию посетили 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели были восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, туризм, национальная администрация туризма грузии