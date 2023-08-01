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Умер звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд - СМИ

Умер звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд - СМИ

Актер находился в тяжелом психологическом состоянии после смерти отца 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T09:41+0400

2023-08-01T09:41+0400

2023-08-01T09:41+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Американский актер Ангус Клауд, сыгравший одного из главных героев в известном сериале платформы HBO "Эйфория", умер в возрасте 25 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал TMZ. Причина, по которой умер актер, не уточняется. По одной из версий это может быть связано с психологическими проблемами, вызванными недавней смертью его отца. По словам человека, близкого к семье Клауда, после случившегося он боролся с суицидальными мыслями.По данным СМИ, около 11.30 утра в понедельник (19.30 по тбс) мать актера позвонила в экстренные службы города Оклен и сообщила о "вероятной передозировке" у ее сына, сказав, что у него нет пульса. Обнаружен грузинский след в сериале "Эйфория" - ФОТО>>Ангус Клауд был "восходящей звездой Голливуда", самой запоминающейся из его ролей стала роль персонажа Феско в сериале "Эйфория". Он также снимался в фильмах "The Line" и "Северный Голливуд" (North Hollywood), еще два фильма с его участием скоро выйдут в прокат. Первый сезон сериала "Эйфория" вышел в 2019 году. Сериал неоднократно был номинирован на премию "Эмми"."Эфория" (Euphoria) – американский подростковый драматический сериал, созданный Сэмом Левинсоном для платформы HBO. Сериал повествует о группе старшеклассников и их жизни через опыт наркотиков, дружбы, секса, любви, травм. Сериал основан на одноименном израильском мини-сериале, созданном Роном Лешемом и Дафной Левин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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