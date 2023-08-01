https://sputnik-georgia.ru/20230801/v-gruzii-rassleduyut-deystviya-politsii-v-khode-aktsii-v-batumi-protiv-turistov-iz-rossii-280728708.html

В Грузии расследуют действия полиции в ходе акции в Батуми против туристов из России

В Грузии расследуют действия полиции в ходе акции в Батуми против туристов из России

Грузинские оппозиционеры и их сторонники 31 июля встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T22:28+0400

2023-08-01T22:28+0400

2023-08-01T22:28+0400

грузия

новости

политика

батуми

специальная следственная служба

акция протеста

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии начала расследование в связи с возможным превышением служебных полномочий с применением насилия со стороны отдельных сотрудников МВД в отношение участников акции протеста против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. Грузинские оппозиционеры и их сторонники 31 июля встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, в результате чего были задержаны 19 человек. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию. Как отмечено в заявлении, Специальная следственная служба начала расследование на основании сообщений, поступивших из Аппарата Народного защитника и изоляторов временного содержания МВД. Власти Грузии назвали события вокруг прибытия лайнера в Батуми умышленной провокацией и деструктивными действиями оппозиционеров. По словам министров, нет никакой разницы между туристами, прибывающими на самолетах и кораблях, а цель оппозиционеров – помешать развитию туризма и тем самым экономики. Зачем оппозиция устроила акцию против лайнера с россиянами в Батуми – ответ Кобахидзе >>Власти подчеркнули, что на судно Astoria Grande не распространяются международные санкции. Оно принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах, а обслуживает его круизная компания Турции Miray Cruises International. Плавает судно под флагом Палау. В понедельник Astoria Grande совершил второй рейс в Батуми. Первый рейс (27 июля) грузинские оппозиционеры также встречали акцией протеста. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом в руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, батуми, специальная следственная служба, акция протеста