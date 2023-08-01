https://sputnik-georgia.ru/20230801/v-gruzii-uzhestochili-nakazanie-za-povrezhdenie-chuzhoy-veschi-280709524.html

В Грузии ужесточили наказание за повреждение чужой вещи

В Грузии ужесточили наказание за повреждение чужой вещи

Повреждение или уничтожение чужой вещи, повлекшее значительный ущерб, будет караться либо штрафом, либо общественно-полезным трудом 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T18:01+0400

2023-08-01T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. С 1 августа вступили в силу поправки в Уголовный кодекс Грузии, предполагающие ужесточение наказаний за повреждение чужой вещи и поджоги.Согласно новшеству, повреждение или уничтожение чужой вещи, повлекшее значительный ущерб, будет караться либо штрафом, либо общественно-полезным трудом на срок от 100 до 140 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо домашним арестом на срок от 6 месяцев до 2 лет ,либо лишением свободы на срок 1 года до 5 лет.По старой версии максимальный срок лишения свободы за это преступления был три года.В Грузии ужесточили наказания за издевательство над животными >>А вот уничтожение или повреждение вещи путем поджога, неоднократно, либо группой лиц будет караться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет вместо срока от 3 до 5 лет, как это было ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, общество, штраф, уголовный кодекс грузии