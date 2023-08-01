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Запад увидит, что у Грузии есть альтернативы – политолог о партнерстве с Китаем
Запад увидит, что у Грузии есть альтернативы – политолог о партнерстве с Китаем
В ходе визита премьера Грузии в Китай страны установили стратегическое партнерство 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T17:20+0400
2023-08-01T17:20+0400
2023-08-01T17:20+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Стратегическое партнерство Грузии с Китаем благотворно повлияет на отношения с Западом, потому что Запад наконец-то увидит, что у нашей страны есть альтернативы, считает политолог Петре Мамрадзе. Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи было заявлено, что Грузия и Китай устанавливают стратегическое партнерство. Грузия укрепила позиции на международной экономической карте – Вольский>>На вопрос, повлияет ли это на отношения Грузии с Европой и США, Мамрадзе ответил, что этот факт будет иметь лишь благотворное влияние. При этом эксперт подчеркнул, что Китай – это надежный партнер, Грузия удостоверилась в этом в не самые простые времена. В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство.По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества.Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, китай, петр мамрадзе, си цзиньпин, пекин, тбилиси, политика, экономика, ираклий гарибашвили
грузия, новости, китай, петр мамрадзе, си цзиньпин, пекин, тбилиси, политика, экономика, ираклий гарибашвили
Запад увидит, что у Грузии есть альтернативы – политолог о партнерстве с Китаем
В ходе визита премьера Грузии в Китай страны установили стратегическое партнерство
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Стратегическое партнерство Грузии с Китаем благотворно повлияет на отношения с Западом, потому что Запад наконец-то увидит, что у нашей страны есть альтернативы, считает политолог Петре Мамрадзе.
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи было заявлено, что Грузия и Китай устанавливают стратегическое партнерство.
На вопрос, повлияет ли это на отношения Грузии с Европой и США, Мамрадзе ответил, что этот факт будет иметь лишь благотворное влияние.
"Кое-кто на Западе увидит, что у Грузии есть альтернативы. Особенно когда страна видит, что за последние годы Запад не спешит вкладываться в экономику Грузии", – подчеркнул Мамрадзе.
При этом эксперт подчеркнул, что Китай – это надежный партнер, Грузия удостоверилась в этом в не самые простые времена.
"Сотрудничество с такой страной, как Китай, для Грузии очень важно. Китай – это партнер, который держит свое слово, и Грузия не раз в этом убеждалась. Я помню те сложнейшие для страны времена, когда китайцы строили Хадорскую ГЭС, это были еще те времена, когда не было никакого правопорядка в Грузии. Но они выстояли, вынесли все и построили. Когда решение принято, то оно доводится до конца", – заявил Мамрадзе.
В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство.
По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.