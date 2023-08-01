https://sputnik-georgia.ru/20230801/zapad-uvidit-chto-u-gruzii-est-alternativy--politolog-o-partnerstve-s-kitaem-280707502.html

Запад увидит, что у Грузии есть альтернативы – политолог о партнерстве с Китаем

Запад увидит, что у Грузии есть альтернативы – политолог о партнерстве с Китаем

В ходе визита премьера Грузии в Китай страны установили стратегическое партнерство 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T17:20+0400

2023-08-01T17:20+0400

2023-08-01T17:20+0400

пресс-центр sputnik грузия

грузия

новости

китай

петр мамрадзе

си цзиньпин

пекин

тбилиси

политика

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/07/260302638_0:90:1280:811_1920x0_80_0_0_98204fe7513f8fbc871dc75be8c9c40b.jpg

ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Стратегическое партнерство Грузии с Китаем благотворно повлияет на отношения с Западом, потому что Запад наконец-то увидит, что у нашей страны есть альтернативы, считает политолог Петре Мамрадзе. Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи было заявлено, что Грузия и Китай устанавливают стратегическое партнерство. Грузия укрепила позиции на международной экономической карте – Вольский>>На вопрос, повлияет ли это на отношения Грузии с Европой и США, Мамрадзе ответил, что этот факт будет иметь лишь благотворное влияние. При этом эксперт подчеркнул, что Китай – это надежный партнер, Грузия удостоверилась в этом в не самые простые времена. В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство.По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества.Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

пекин

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, китай, петр мамрадзе, си цзиньпин, пекин, тбилиси, политика, экономика, ираклий гарибашвили