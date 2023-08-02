https://sputnik-georgia.ru/20230802/aktsiya-protiv-rossiyskikh-turistov-v-batumi-15-iz-23-zaderzhannykh-osvobozhdeny-280753214.html

Акция против российских туристов в Батуми: 15 из 23 задержанных освобождены

Акция против российских туристов в Батуми: 15 из 23 задержанных освобождены

Обвиняемые утверждают, что во время акции у порта Батуми полиция превысила силу 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T12:20+0400

2023-08-02T12:20+0400

2023-08-02T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Судья Батумского городского суда на основе расписки освободил из зала заседания 15 задержанных в ходе акции протеста против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту, сообщает телеканал PalitraNews. Грузинские оппозиционеры и их сторонники 31 июля встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, в результате чего в административном порядке были задержаны 23 человека. На судебном процессе, который состоялся накануне, судья дал дополнительное время сторонам для сбора доказательств. Обвиняемые утверждают, что во время акции у порта Батуми полиция превысила силу. Судебный процесс по остальным задержанным состоится в среду. Зачем оппозиция устроила акцию против лайнера с россиянами в Батуми – ответ Кобахидзе >>Между тем Специальная следственная служба Грузии 1 августа начала расследование в связи с возможным превышением служебных полномочий с применением насилия со стороны отдельных сотрудников МВД в отношение участников акции протеста. Расследование началось на основании сообщений, поступивших в Специальную следственную службу из Аппарата Народного защитника и изоляторов временного содержания МВД. Власти Грузии назвали события вокруг прибытия лайнера в Батуми умышленной провокацией и деструктивными действиями оппозиционеров. По словам министров, нет никакой разницы между туристами, прибывающими на самолетах и кораблях, а цель оппозиционеров – помешать развитию туризма и тем самым экономики. Власти подчеркнули, что на судно Astoria Grande не распространяются международные санкции. Оно принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах, а обслуживает его круизная компания Турции Miray Cruises International. Плавает судно под флагом Палау. В понедельник Astoria Grande совершил второй рейс в Батуми. Первый рейс (27 июля) грузинские оппозиционеры также встречали акцией протеста. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом в руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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