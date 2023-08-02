https://sputnik-georgia.ru/20230802/bolshinstvo-zhiteley-gruzii-ne-podderzhivayut-aktsii-protiv-rossii---zakharova-280780627.html

Большинство жителей Грузии не поддерживают акции против России – Захарова

Большинство жителей Грузии не поддерживают акции против России – Захарова

Российские власти прекрасно понимают, кто является заказчиком антироссийских акций в Грузии, заявила Мария Захарова 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T18:44+0400

2023-08-02T18:44+0400

2023-08-02T19:19+0400

мария захарова

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Большинство населения Грузии не поддерживает заказные антироссийские акции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя ситуацию с круизным лайнером в Батуми.Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны 19 человек. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.Российские власти прекрасно понимают, кто является заказчиком.В МИД поступает большое количество обращений граждан Грузии, заявляющих, что подобная "хамская провокация" для них неприемлема, отметила она.Кроме того, доказательства причастности зарубежных спонсоров и кураторов к подобным акциям налицо, считает Захарова.Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан, комментируя акцию протеста из-за прибытия круизного лайнера Astoria Grande в Батуми, заявила, что никто не должен ожидать, что грузины будут приветствовать народ из России с учетом территориальных проблем Грузии.Инцидент с круизным лайнером в БатумиГрузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны 19 человек. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.Никто в Грузии не думает, как посол США – Кобахидзе ответил на заявление дипломата>>Власти Грузии назвали события вокруг прибытия лайнера в Батуми умышленной провокацией и деструктивными действиями оппозиционеров. По словам министров, нет никакой разницы между туристами, прибывающими на самолетах и кораблях, а цель оппозиционеров – помешать развитию туризма и тем самым экономики.Власти подчеркнули, что на судно Astoria Grande не распространяются международные санкции. Оно принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах, а обслуживает его круизная компания Турции Miray Cruises International. Плавает судно под флагом Палау.В понедельник Astoria Grande совершил второй рейс в Батуми. Первый рейс (27 июля) грузинские оппозиционеры также встречали акцией протеста.Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом в руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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мария захарова, политика, грузия, россия, грузино-российские отношения, сша, келли дегнан, батуми