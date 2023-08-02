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Экономика Грузии в 2023 году вырастет на 6% – Нацбанк
Экономика Грузии в 2023 году вырастет на 6% – Нацбанк
У высокого экономического роста в Грузии два фактора: инвестиции и внешняя торговля 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T17:53+0400
2023-08-02T17:53+0400
2023-08-02T18:13+0400
экономика
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии увеличил прогноз годового роста экономики в 2023 году с 5 до 6%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Это уже второй пересмотр прогноза роста ВВП. Нацбанк Грузии 11 мая повысил ожидаемый в 2023 году рост экономики до 5% по сравнению с 2022 годом. Изначально главный финансовый институт страны прогнозировал, что ВВП в Грузии вырастет до 4%. Однако при этом она подчеркнула, что Нацбанк сохранит осторожный подход к монетарной политике, так как высокий потребительский рост может оказать давление на цены и вызвать их рост. Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования>>Что касается причин высокого экономического роста, то и. о. президента регулятора назвала два их основных фактора. Реальный экономический рост в Грузии в июне 2023 года составил 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-июне 2023 года составил 7,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, тбилиси, натия турнава
экономика, грузия, новости, тбилиси, натия турнава
Экономика Грузии в 2023 году вырастет на 6% – Нацбанк
17:53 02.08.2023 (обновлено: 18:13 02.08.2023)
У высокого экономического роста в Грузии два фактора: инвестиции и внешняя торговля
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии увеличил прогноз годового роста экономики в 2023 году с 5 до 6%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Это уже второй пересмотр прогноза роста ВВП. Нацбанк Грузии 11 мая повысил ожидаемый в 2023 году рост экономики до 5% по сравнению с 2022 годом. Изначально главный финансовый институт страны прогнозировал, что ВВП в Грузии вырастет до 4%.
"Мы более консервативны в оценке и, как минимум, ожидаем рост в 6%, но не исключено, что он будет и выше", – сказала исполняющая обязанности президента Нацбанка Натия Турнава, комментируя решение комитета.
Однако при этом она подчеркнула, что Нацбанк сохранит осторожный подход к монетарной политике, так как высокий потребительский рост может оказать давление на цены и вызвать их рост.
Что касается причин высокого экономического роста, то и. о. президента регулятора назвала два их основных фактора.
"Мы осуществили декомпозицию экономического роста текущих шести месяцев и картина такова: определяющие два компонента – инвестиции и внешняя торговля, то есть экспорт", – сказала Турнава.
Реальный экономический рост в Грузии в июне 2023 года составил 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Средний показатель реального роста ВВП в январе-июне 2023 года составил 7,6%.