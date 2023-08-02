https://sputnik-georgia.ru/20230802/ekonomika-gruzii-v-2023-godu-vyrastet-na-6---natsbank-280778935.html

Экономика Грузии в 2023 году вырастет на 6% – Нацбанк

Экономика Грузии в 2023 году вырастет на 6% – Нацбанк

У высокого экономического роста в Грузии два фактора: инвестиции и внешняя торговля 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T17:53+0400

2023-08-02T17:53+0400

2023-08-02T18:13+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии увеличил прогноз годового роста экономики в 2023 году с 5 до 6%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Это уже второй пересмотр прогноза роста ВВП. Нацбанк Грузии 11 мая повысил ожидаемый в 2023 году рост экономики до 5% по сравнению с 2022 годом. Изначально главный финансовый институт страны прогнозировал, что ВВП в Грузии вырастет до 4%. Однако при этом она подчеркнула, что Нацбанк сохранит осторожный подход к монетарной политике, так как высокий потребительский рост может оказать давление на цены и вызвать их рост. Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования>>Что касается причин высокого экономического роста, то и. о. президента регулятора назвала два их основных фактора. Реальный экономический рост в Грузии в июне 2023 года составил 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-июне 2023 года составил 7,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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